〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北12月29日电---根据台湾柜台买卖中心周四资料,上交易日交割後指标公债持券集中度如下:
发行年期 债券代号 C3 C5 C10
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10年 A00109=TWO 30% 40% 60%
前日交割後 (30% 40% 59%)
注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.
2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.
3. C10:该期公债持券前 10 大合计.
4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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