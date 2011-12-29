〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超1.5亿台币

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北12月29日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 9.50 9.50 0.00
票券业 0.00 1.50 -1.50
证券业 5.50 4.00 +1.50 (完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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