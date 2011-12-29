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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 18:36 BJT

〔东南亚股市〕多数上扬,但缺乏力道

路透曼谷12月29日电---多数东南亚股市周四小幅上扬,银行及电讯股等大型股及高股利股尾盘涌现低接买盘,但交投仍偏淡静,特别是在意大利一项标债之前,投资人情绪紧张.

东南亚股市本周呈区间波动,年底假期令投资人离场,欧债危机则持续令全球经济前景笼罩阴影.

"若要说欧洲危机最黑暗时刻已经结束,还言之过早.因此投资人宁可选择防御性类股,胜过押注经济将复苏,"Thanachart Securities投资顾问服务主管Pichai Lertsupongkij称.

菲律宾股市.PSI今日封关,收高0.8%,全年累计上涨4.1%,在亚洲居冠,主要得力於资源股抗跌表现及电讯股前景有利.

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