〔东南亚股市〕多数上扬,但缺乏力道

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透曼谷12月29日电---多数东南亚股市周四小幅上扬,银行及电讯股等大型股及高股利股尾盘涌现低接买盘,但交投仍偏淡静,特别是在意大利一项标债之前,投资人情绪紧张.
东南亚股市本周呈区间波动,年底假期令投资人离场,欧债危机则持续令全球经济前景笼罩阴影.
"若要说欧洲危机最黑暗时刻已经结束,还言之过早.因此投资人宁可选择防御性类股,胜过押注经济将复苏,"Thanachart Securities投资顾问服务主管Pichai Lertsupongkij称.
菲律宾股市.PSI今日封关,收高0.8%,全年累计上涨4.1%,在亚洲居冠,主要得力於资源股抗跌表现及电讯股前景有利.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。