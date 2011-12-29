〔国际油市〕NYMEX原油期货因伊朗疑虑而收高,无视数据显示库存增加

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 美国原油及馏分油库存上周增加--EIA
* 伊朗针对霍尔木兹海峡向美国提出警告
路透纽约12月29日电---美国原油期货周四小升,因伊朗和西方国家之间的紧张关系升高,欧元走强和股市上涨促使投资者回补空头部位.此前数据显示上周美国原油库存增加,一度令油价承压.
国营电视台报导,伊斯兰革命卫队高层人士表示,美国没有资格告诉伊朗"在霍尔木兹海峡该怎麽做".上日美国第五舰队表示,不容许阻断霍尔木兹海峡的通航.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。