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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 07:02 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货因伊朗疑虑而收高,无视数据显示库存增加

* 美国原油及馏分油库存上周增加--EIA

* 伊朗针对霍尔木兹海峡向美国提出警告

路透纽约12月29日电---美国原油期货周四小升,因伊朗和西方国家之间的紧张关系升高,欧元走强和股市上涨促使投资者回补空头部位.此前数据显示上周美国原油库存增加,一度令油价承压.

国营电视台报导,伊斯兰革命卫队高层人士表示,美国没有资格告诉伊朗"在霍尔木兹海峡该怎麽做".上日美国第五舰队表示,不容许阻断霍尔木兹海峡的通航.

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