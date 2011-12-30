《美债周五展望》公债价格上涨,欧债担忧再起促使投资者选择安全资产

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 意大利公债标售表现一般,但收益率稍後上升
* 市场交投保持清淡
* 美国初请失业金人数增加,但四周均值下降
路透纽约12月29日电---美国公债价格周四上扬,受避险需求支撑.人们担心欧债危机不会轻易结束,可能对全球金融系统造成严重损害.
但是,公债价格涨势有限,美国申请失业金数据、中西部制造业数据和成屋待完成销售数据均进一步表明,美国经济复苏势头可能正在增强.
场内剩下的投资者寥寥无几,市场交股异常清淡,许多市场人士不愿在此情况下建立大量仓位.
备受关注的意大利公债标售的收益率(殖利率)较上次可比标售下降.此结果应会让全球市场略感宽慰,但不足以引发美国公债卖盘.
但是,标售需求平平未能抑制风险厌恶情绪,意大利公债收益率稍後走高,人们担心收益率仍处於难以为继的水平.
"此次公债标售结果好坏参半,"法国巴黎银行驻纽约的美国公债交易员Rick Klingman称,"收益率较上次标售下降,但现在10年期公债收益率又重返7%之上."
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB周四徘徊於7.09%附近,高於周三尾盘的7.05%,且高於长期内难以为继的7%水平.
美国指标10年期公债价格US10YT=RR上涨6/32,收益率报1.90%,低於周三尾盘的1.93%.今年全年,美国公债都一直获得避险需求的支撑,其中指标公债收益率今年可能将创下自2008年以来的最大年度降幅.
30年期公债价格US30YT=RR涨15/32,收益率报2.90%,低於周三尾盘的2.92%.
美国劳工部周四公布的数据显示,美国12月24日当周初请失业金人数升至38.1万人,预估为37.5万人.但是,美国12月24日当周初请失业金人数四周均值降至37.5万人,为2008年6月以来最低.[ID:nCN1312450]
美国供应管理协会(ISM)周四公布,12月芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.5,市场预估为61.0,11月为62.6.[ID:nCN1312582]
全美不动产协会(NAR)周四公布,美国11月成屋待完成销售指数较上月猛增7.3%,至100.1,预估为增长2.0%.[ID:nCN1310790]
"今日公布了新年假期前的最後一组重要的美国数据,这些数据无疑给经济前景带来正面影响,"Action Economics首席分析师Michael Englund称.(完)
--编译 许娜/李婷仪;审校 张涛
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