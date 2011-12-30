《美债周五展望》公债价格上涨,欧债担忧再起促使投资者选择安全资产

更新版 1-《全球汇市》美元走软，因美国公债收益率回落

* 日圆走强，因全球政治不确定性 * 欧元兑美元上扬，但前景总体为下行 (新增汇率收盘表格) 路透纽约2月8日 - 美元周三结束两日连涨走软，受累于美国公债收益率回落，因美国 总统特朗普经济政策的不确定性，促使投资者排除了美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月 升息的可能性。 “只要美联储在货币政策正常化问题上继续保持犹豫不决的鸽派立场，加之特朗普政府 打压美元兑主要货币汇率的协同行动，美元后市进一步下跌的可能性非常高，至少短期内是 如此，”Forex.com的研究部主管James Chen表示。 市场还担忧特朗普保护主义和移民政策对全球经济造成的影响，这也重压美元。 特朗普将在本周稍后与日本首相安倍晋三会晤，届时，他可能会重申其反对强势美元和 弱势日圆的立场。这可能会进一步推低美元。 与此同时，避险日圆走强，因法国、德国和荷兰将在今年举行大选，意大利也可能提前 选举，全球普遍担忧欧洲的政治风险，这拖累美债收益率走低。 美国10年期公债收益率今日跌至三周低位2.325%。