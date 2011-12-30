日韩经济指标预测--12月30日-1月6日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月30日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------12月26日当周----------------------------------
12月30日(五)
暂无重要经济数据公布
--------------------------------1月2日当周-----------------------------------
1月1日(日)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 顺差35
出口(较上年同期) +7.9% +12.7%
进口(较上年同期) +9.8% +11.1%
1月2日(一)
0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 12月 -- 47.12
1月3日(二)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超262
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超2,106
1月4日(三)
暂无重要经济数据公布
1月5日(四)
暂无重要经济数据公布
1月6日(五)
暂无重要经济数据公布 (完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。