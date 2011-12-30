《台湾报摘》--工商时报12月30日

* 头版头条:

--全球经济不景气,劳退基金操作绩效也大受冲击.根据劳退金监理会公布的最新绩效统率,从去年12月底至今年11月底,新旧制劳退基金帐面亏损合计670亿台币,是仅次於金融海啸时期的低点.

* 其他:

--景气低迷,出口市场疲弱,中华信评昨日警告,企业营运动能受到压抑,将导致明年信用风险升高,台湾维持多年的稳定信用结构,已面临升高压力,特别是企业部门,金融海啸以来持续改善的信用品质将反转.

--动态随机存取记忆体(DRAM)现货价涨势在稍做休息之後,本周以来回复上涨轨道,昨日DDR3 2Gb有效测试颗粒价格上涨3.89%,均价落在0.86美元,为这一波起涨以来高点,12月累计涨幅已经逾26%.

--卫生署昨天指出,台湾老年人口比率2017年估将超过14%,成为"高龄社会";2025年更将超过20%达到"超高龄社会",短短14年台湾65岁以上老人人口比率将激增,扶老比11年内由7:1迅速降至4:1.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

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