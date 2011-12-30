美国与加拿大经济指标预测--12月30日-1月6日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月26日当周--------------------------------
12月30日(五)
1330 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 -- 533.5
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月23日当周 -- 121.3
-----------------------------------1月2日当周---------------------------------
1月2日(一)
无重要经济数据公布
1月3日(二)
1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)
12月 -- 53.31
1500 美国建筑支出 11月 +0.5% +0.8%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 53.2 52.7
物价分项指数 46.0 45.0
1月4日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月30日当周 -- --
再融资指数 -- --
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月31日当周 -- +0.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月31日当周 -- +4.3%
1500 美国工厂订单 11月 +1.5% -0.4%
耐久财(耐用品)订单 11月修正值 -- +3.8
扣除运输的耐久财订单 -- +0.3
扣除国防的耐久财订单 -- +3.7
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 12月 1,360 1,360
1月5日(四)
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 12月 -- 42,474
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加18.0 增加20.6
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +4.7%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月31日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 12月24日当周 -- --
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 53.0 52.0
企业活动指数 55.8 56.2
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.1
(经季节调整) -- 59.9
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 12月 -- +3.2%
1月6日(五)
1200 加拿大就业岗位变动(万个) 12月 -- 减少1.86
失业率 -- 7.4%
全职就业人数(万人) -- 增加3.46
兼职就业人数(万人) -- 减少5.33
就业参与率 -- 66.60%
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加14.8 增加12.0
制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.2
民间就业岗位(万个) 增加16.0 增加14.0
失业率 8.7% 8.6%
平均时薪 +0.2% -0.1%
每周工时 34.3 34.3
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月30日当周 -- -- (完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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