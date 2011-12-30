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市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 08:50 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月30日-1月6日****

路透12月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------12月26日当周--------------------------------

12月30日(五)

1330 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 -- 533.5

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月23日当周 -- 121.3

-----------------------------------1月2日当周---------------------------------

1月2日(一)

无重要经济数据公布

1月3日(二)

1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)

12月 -- 53.31

1500 美国建筑支出 11月 +0.5% +0.8%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 53.2 52.7

物价分项指数 46.0 45.0

1月4日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月30日当周 -- --

再融资指数 -- --

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月31日当周 -- +0.9%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月31日当周 -- +4.3%

1500 美国工厂订单 11月 +1.5% -0.4%

耐久财(耐用品)订单 11月修正值 -- +3.8

扣除运输的耐久财订单 -- +0.3

扣除国防的耐久财订单 -- +3.7

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 12月 1,360 1,360

1月5日(四)

1230 Challenger美国企业计划裁员人数 12月 -- 42,474

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加18.0 增加20.6

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +4.7%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月31日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 12月24日当周 -- --

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 53.0 52.0

企业活动指数 55.8 56.2

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.1

(经季节调整) -- 59.9

-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 12月 -- +3.2%

1月6日(五)

1200 加拿大就业岗位变动(万个) 12月 -- 减少1.86

失业率 -- 7.4%

全职就业人数(万人) -- 增加3.46

兼职就业人数(万人) -- 减少5.33

就业参与率 -- 66.60%

1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加14.8 增加12.0

制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.2

民间就业岗位(万个) 增加16.0 增加14.0

失业率 8.7% 8.6%

平均时薪 +0.2% -0.1%

每周工时 34.3 34.3

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月30日当周 -- -- (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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