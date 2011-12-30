《台湾报摘》--经济日报12月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中央银行周四召开理监事会,包括央行贴放利率、定存单标售、货币供给额M2目标区全数维持不动.展望明年经济,央行总裁彭淮南定调"审慎乐观",并采适度宽松货币政策,透过央行定存单发行、调节市场资金水位.
* 其他:
--台湾与香港新航约磋商完成,将於今日签署.签署之後,台港之间的货运量将有大幅度增加,而台湾运作中的机场,除了松山之外,台湾所有机场与香港之间,都将有以定期航班方式管理的"特别包机".
--受台股下跌冲击,寿险业净值快速缩水.保险事业发展中心周四发布最新统计,截至10月底为止,今年整体寿险业净值为4,219亿台币,较去年底骤减542亿台币.
--彰化银行布局中国大陆金融市场再下一城,金管会周四宣布,同意彰银申请在大陆地区设立花桥支行,此为台湾银行业在大陆设立的第一家支行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。