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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:25 BJT

《台湾报摘》--经济日报12月30日

* 头版头条:

--中央银行周四召开理监事会,包括央行贴放利率、定存单标售、货币供给额M2目标区全数维持不动.展望明年经济,央行总裁彭淮南定调"审慎乐观",并采适度宽松货币政策,透过央行定存单发行、调节市场资金水位.

* 其他:

--台湾与香港新航约磋商完成,将於今日签署.签署之後,台港之间的货运量将有大幅度增加,而台湾运作中的机场,除了松山之外,台湾所有机场与香港之间,都将有以定期航班方式管理的"特别包机".

--受台股下跌冲击,寿险业净值快速缩水.保险事业发展中心周四发布最新统计,截至10月底为止,今年整体寿险业净值为4,219亿台币,较去年底骤减542亿台币.

--彰化银行布局中国大陆金融市场再下一城,金管会周四宣布,同意彰银申请在大陆地区设立花桥支行,此为台湾银行业在大陆设立的第一家支行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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