〔基金产业〕美国股票基金12月28日当周净流入11.4亿美元--理柏

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月29日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,12月28日止当周,美国股票基金净流入11.4亿美元的新资金,来自机构投资人的流入超出散户的赎回.
机构投资人偏爱的上市交易基金(ETF)新流入35.7亿美元.扣除ETF的共同基金在该周外流24.3亿美元.
债券基金在该周有18.7亿美元新资金流入.市政债券基金吸引了3.61亿美元,连续第四周呈现资金流入.(完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。