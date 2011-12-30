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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 09:17 BJT

〔基金产业〕美国股票基金12月28日当周净流入11.4亿美元--理柏

路透纽约12月29日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,12月28日止当周,美国股票基金净流入11.4亿美元的新资金,来自机构投资人的流入超出散户的赎回.

机构投资人偏爱的上市交易基金(ETF)新流入35.7亿美元.扣除ETF的共同基金在该周外流24.3亿美元.

债券基金在该周有18.7亿美元新资金流入.市政债券基金吸引了3.61亿美元,连续第四周呈现资金流入.(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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