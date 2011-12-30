版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 11:44 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,年底资金偏紧但部分投信仍有余钱

路透台北12月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳.今日为年底最後一个交易日,市场资金需求量达高峰,惟盘中部份投信余钱流入市场,稍稍纾缓偏紧市况.

资金调度人士指出,由於交易商多提前分配资金落点,加之投信募集新基金的资金进场,令市场资金不至於太过紧缩.整体而言,各家投信资金仍属分配不均,寿险资金供给偏少,RP利率则没有太大变化.

台湾央行周四宣布利率不变,并称将继续标售一年期定期存单,以维持适度宽松.[TW-CEN-CMN]交易商表示,RP利率可望持平,加上月初投信、寿险资金回流,下周市场资金供应料较本周增加,但农历年前银行间操作应偏向保守,市况也不至太过宽裕.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

交易商统计,下周五(1月6日)有101/1期5年期公债发行,金额400亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐