〔台湾债市〕RP利率持稳,年底资金偏紧但部分投信仍有余钱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳.今日为年底最後一个交易日,市场资金需求量达高峰,惟盘中部份投信余钱流入市场,稍稍纾缓偏紧市况.
资金调度人士指出,由於交易商多提前分配资金落点,加之投信募集新基金的资金进场,令市场资金不至於太过紧缩.整体而言,各家投信资金仍属分配不均,寿险资金供给偏少,RP利率则没有太大变化.
台湾央行周四宣布利率不变,并称将继续标售一年期定期存单,以维持适度宽松.[TW-CEN-CMN]交易商表示,RP利率可望持平,加上月初投信、寿险资金回流,下周市场资金供应料较本周增加,但农历年前银行间操作应偏向保守,市况也不至太过宽裕.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
交易商统计,下周五(1月6日)有101/1期5年期公债发行,金额400亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。