〔澳洲股市〕封关收跌,全年累计大跌14.5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月30日电---澳洲股市周五收跌,交投极清淡,2011年总计大跌14.5%,为30年来首次连续两年录得年度跌幅.
"如果你看所有的资产类别,今年明显是以避险资金流动为主,最重要的是保本及回归权益,"IG Markets机构法人交易员Chris Weston称.
澳股指标S&P/ASX 200指数从开始编制以来,从未出现连续两年录得跌幅.
旧有的指标股指All Ordinaries指数.AORD曾在1981及1982年连续两年录得跌幅.
S&P/ASX 200指数周五收跌14.5点,或0.4%,至4,056.6点,今日交易时间缩短,成交量极低,因多数投资人已离场.指数已连续两个月及连续四周录得跌幅.
2010年指数共下跌2.6%,收在4,745点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。