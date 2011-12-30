〔澳洲股市〕封关收跌,全年累计大跌14.5%

路透12月30日电---澳洲股市周五收跌,交投极清淡,2011年总计大跌14.5%,为30年来首次连续两年录得年度跌幅.

"如果你看所有的资产类别,今年明显是以避险资金流动为主,最重要的是保本及回归权益,"IG Markets机构法人交易员Chris Weston称.

澳股指标S&P/ASX 200指数从开始编制以来,从未出现连续两年录得跌幅.

旧有的指标股指All Ordinaries指数.AORD曾在1981及1982年连续两年录得跌幅.

S&P/ASX 200指数周五收跌14.5点,或0.4%,至4,056.6点,今日交易时间缩短,成交量极低,因多数投资人已离场.指数已连续两个月及连续四周录得跌幅.