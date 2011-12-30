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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 14:13 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率小升,但料创2008年以来最大年度跌幅

路透新加坡12月30日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周五在亚洲盘中小幅上涨,但仍料创下2008年以来的最大年度跌幅,凸显出欧债危机引发美债避险需求的程度.

美国10年期公债US10YT=RR价格下跌约3/32,收益率报1.911%,较纽约周四尾盘上涨约1个基点,同时也守在本月波动区间1.798%-2.167%之内.

投资人对於欧债危机感到惶惶不安,让美债本月走势稳健,尽管部分美国经济指标显示经济复苏正在升温.

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