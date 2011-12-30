〔东京美债〕10年期公债收益率小升,但料创2008年以来最大年度跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月30日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周五在亚洲盘中小幅上涨,但仍料创下2008年以来的最大年度跌幅,凸显出欧债危机引发美债避险需求的程度.
美国10年期公债US10YT=RR价格下跌约3/32,收益率报1.911%,较纽约周四尾盘上涨约1个基点,同时也守在本月波动区间1.798%-2.167%之内.
投资人对於欧债危机感到惶惶不安,让美债本月走势稳健,尽管部分美国经济指标显示经济复苏正在升温.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。