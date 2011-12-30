〔台湾债市〕殖利率小幅收高,因央行未降息引发卖压

路透台北12月30日电---台湾债市主要殖利率周五小幅收高,因昨日央行理监事会议未做出降息决议,早盘一度引发失望性卖压出笼,但五年新券101/1发行前交易殖利率弹至近1.00%,吸引买盘承接,令弹幅因而收敛.

今日也是2011年的最後交易日,受欧债危机影响,台债殖利率今年呈现震荡下跌走势,10年期公债.TW10YTBI殖利率全年累计跌幅约31个基点,创下2008年以来的最大跌幅.交易商认为,明年上半年是欧债问题最剧烈的时段,债市殖利率可能呈现先跌後弹走势,震幅应与今年相近.

"等明年欧债的'黑天鹅'满天飞时,殖利率下去的力道才会大,否则应该以盘代跌."一证券商交易员称.

另一证券商交易主管则指出,昨日央行总裁在记者会中,为明年上半年可能祭出降息动作埋下伏笔,因此今日101/1殖利率的弹幅受到限制.预料下周二该券标售的利率可望落在1.0%附近.

台湾央行周四第二度宣布利率维持不变,重贴现率在1.875%的二年多以来高位.至於明年M2年增率目标区间则在2.5-6.5%,维持今年水位.[ID:nCT0492167]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +1.52 0.9870 0.9850-0.9980 77.0

10 100/9 A00109=TWO +1.70 1.2850 1.2800-1.2903 22.0

针对下周走势,交易商认为,进入新的一年,欧美金融市场的走向值得观察,不过台债受限於14日的总统大选,以及接下来的农历春节长假,交投可能会更加清淡,殖利率难脱狭幅震荡格局.

"下周最主要有101/1的标售,但卡在过年因素,交易商会比较保留."一证券商交易主管称.

另一证券商交易员也称,由於第一季公债发行量大,"想要拿的筹码都可以拿得到."因此不容易出现抢标的状况.

财政部日前公布明年发债,虽然第一季到期量有2,300亿台币,但也因20年期乙类公债提前发行,令发债量达2,250亿台币,料能顺利化解终端买盘的补券压力.[ID:nCT0490705]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2850

5 100/6 A00106=TWO 1.0158

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)