〔台湾汇市〕台币兑美元收平,明年总统大选前恐难脱区间震荡

路透台北12月30日电---台币兑美元TWD=TP周五收在平盘,累计今年以来升值0.26%.今日汇价仍由实质抛补所带动,台股亦缺乏指引方向.交易商预料大选前台币难有大行情出现.

市场普遍认为明年景气不乐观,第二季後才有机会反弹回升.汇银人士指出,在避险买盘的支撑下,预估美元走势强劲,尤其第一季欧债密集到期,融资压力大增,欧元兑美元恐持续下滑,将使亚币走势承压.

不过他们强调,由於明年总统大选诡谲难测,外资倾向离场观望,而且随着时序接近农历年前,出口商抛汇需求大增,可望为台币走势带来短线支撑,预料短线仍不脱30.1-30.5元大区间整理.

"目前蓝绿差距在伯仲之间,外资没把握,不会有太大进出,"一位公股银行交易人士称.明年台湾总统大选将於1月14日举行投票.

另外,台湾央行态度亦是影响台币未来走势的主要关键.

周四台湾央行如预期宣布维持利率不变,并称台币升值对缓和物价上涨压力作用已经降低.[TW-CEN-CMN]外商银行人士称,受到欧债危机影响,大宗商品与油价将陆续下跌,料通膨应不致对台经济构成威胁,央行应倾向使台币维持於较韩元等亚币相对弱势的价位.

另有交易员认为,台湾今年并未出现重大天灾影响物价,令通膨压力较为和缓,也使得明年比较基期较低,明年一旦有天灾来袭,不排除通膨在下半年还有卷土重来的机会,届时央行也未必希望台币走弱.

台币今日收在30.29元,在过去的一年中,台币年初曾因外资汇入而强劲升值,并创下13年来收盘新高,下半年则因欧债情势恶化,台币走势急转直下吐回先前涨幅,重新回到去年全年收盘价位附近整理.

台湾加权指数.TWII周五收盘微跌0.04%,报7,072.08点;外资及陆资在台股买超49.80亿台币,已连续六日买超,累计金额为208.3亿台币.[ID:nCT0492473]

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