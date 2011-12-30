〔台湾货币市场〕拆款不跨年令短率持续攀升,下周料紧俏有所缓解

* 受制拆款不跨年的紧锢咒,早盘拆借无门

* 午後余钱流出,但利率攀升

* 下周料紧俏有所缓解

记者 张雅菁

路透台北12月30日电---台湾银行间短期利率周五持续攀升,2011年最後一个营业日,许多银行仍受制於拆款不做跨年或跨月的紧锢咒,市场中可供拆借的资金仅剩涓涓细流,拆款及短票均见走升;但预期下周新年度开始,紧俏情况可见缓解.

逢年底资金需求、周五积数效应,以及外商不拆跨月,部份本地银行不拆跨年以降低财报风险系数,种种紧缩因子集中,使得今日上午几乎到拆借无门的状态,银行间不论资金多缺大多数都只能先求自保.但银行间的负数还可待下周期底前回补,资金缺口当日一定得补平的票券商则是找钱找到冷汗直流.

他们表示,早盘利率变化不大,是因为根本找不到钱.所幸午盘约二点半过後,陆续有余钱流出,不过,卖方市场下,一周期拆款利率高点连续第四天攀升,来到0.84%.

"今天票不好卖,要求爷爷告奶奶的...,早上可以拆出的人屈指可数,"一票券商人士称."下周还要再看一下,但至少不能做跨年的人会回来."

对於下周市况,预期在跨年紧锢咒解除後,紧俏情况可见缓解,短率将有所回稳.不过仍须留意银行间为提存期底前回补积数,以及农历年趋近的保守调度心态.

本地时间15:34,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日在0.410%;区间在0.299-0.77%,上日0.299-0.78%.

而2-7天拆款利率区间高位则是较上日走升2基点,今日区间在0.392-0.84%,上日则在0.400-0.82%.

央行在上日宣布维持官方指标利率不变後,今日维持三种天期存单利率不变,并为因应农历年後的资金配置需求,持续开放36天期存单供银行申购.[ID:nCT0492303]

下周二为本提存期最後一天.农历除夕落在明年1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.

**短票利率趋升**

短票方面,交易商指出,资金紧俏下,今日银行间的短票买气清淡,必须靠与法人承作支应,加以拆借困难,要补平年底这天的资金缺口关卡,煞费功夫.银行间短票利率主要成交略见趋升至0.87%-0.89%,应急的短天期偏高档,一般30天期的则偏低档.上日主要区间则在0.87%-0.88%.

至於下周,预期紧俏情况有所改善,利率将有回软空间.

央行今日存单到期金额1,085亿,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周一及周二央行存单到期共3,395.9亿台币,依序为周一3,362.9亿、周二33亿;周三新提存期开始到期1,972.00亿台币、周四846.5亿,周五则为4,516.80亿.紧缩因子方面,下周五将有101/1期五年期公债发行,金额400亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负123亿台币;累计超额准备为885亿台币,加计前期1%的超额准备为1,862亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周五持稳.今日为年底最後一个交易日,市场资金需求量达高峰,惟盘中部份投信余钱流入市场,稍稍纾缓偏紧市况.

资金调度人士指出,由於交易商多提前分配资金落点,加之投信募集新基金的资金进场,令市场资金不至於太过紧缩.整体而言,各家投信资金仍属分配不均,寿险资金供给偏少,RP利率则没有太大变化.

台湾央行周四宣布利率不变,并称将继续标售一年期定期存单,以维持适度宽松.[TW-CEN-CMN]交易商表示,RP利率可望持平,加上月初投信、寿险资金回流,下周市场资金供应料较本周增加,但农历年前银行间操作应偏向保守,市况也不至太过宽裕.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同. (完)