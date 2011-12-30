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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 16:04 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元持续承压,来年料续跌

0752GMT---欧元周五欧洲盘初仍旧承压,分析师多预期欧元将在新年续跌.

欧元EUR=日内下跌0.15%至1.2943美元,周四一度触及1.2858的15个月低点.

欧元兑日圆EURJPY=下跌0.2%至100.36日圆,接近100.01的10年低点,同时有可能测试100.00日圆的选择权障碍.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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