路透伦敦12月30日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:预期中的跌向1.2860美元重要支撑,已在昨日见到,而且事实上,有一阵子还比1.2860略低几个点子.欧元/美元未能吸引更多卖盘突破1.2860,短期内有点令人忧心,而且至少已经为可能上探1.3003/37奠定基础.

英镑/美元:就像今年秋季稍早情况(9月、10月、11月及12月中旬),市场放慢脚步,开始出现数次下档短暂突破,逼近重要支撑区域1.5295/1.5345美元.随着高点持续压低而底部趋平,明年向下突破的机率很高.

欧元/日圆:昨天几乎跌破100日圆关卡,但只差5个点子而功亏一篑.不过仍创下10年新低,而且中线压力仍然是可能进一步下跌,但短线或许跌到99.75就够了.(完)

纽约 当日 今年来 2010年

0846GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2912 1.2961 -0.38 -3.48 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.61 77.62 -0.01 -4.36 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 100.20 100.56 -0.36 -7.73 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9418 0.9398 +0.21 +0.89 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5411 1.5413 -0.01 -1.21 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0204 1.0205 -0.01 +2.38 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0143 1.0139 +0.04 -0.59 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7715 0.7712 +0.04 -0.98 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.760 78.690 +0.09 -5.19 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.870 59.850 +0.03 -5.34 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 119.62 119.60 +0.02 -5.56 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3147 1.3146 +0.01 +0.23 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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