《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减847.5亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月30日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减847.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,631.55亿台币.上周存单发行量净减43.8亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
12月26日(一) 1,822.00 1,165.50 -656.50
12月27日(二) 80.00 342.50 +262.50
12月28日(三) 1,337.50 985.00 -352.50
12月29日(四) 216.00 435.00 +219.00
12月30日(五) 1,085.00 765.00 -320.00
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总 计 4,540.50 3,693.00 -847.50
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
12月26日(一) 131.00 31.50
12月27日(二) 61.00 19.50
12月28日(三) 110.00 26.00
12月29日(四) 67.00 22.00
12月30日(五) 52.00 15.00
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总 计 421.00 114.00 (完)
--记者 张雅菁;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。