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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 16:56 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减847.5亿台币

路透台北12月30日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减847.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,631.55亿台币.上周存单发行量净减43.8亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

12月26日(一) 1,822.00 1,165.50 -656.50

12月27日(二) 80.00 342.50 +262.50

12月28日(三) 1,337.50 985.00 -352.50

12月29日(四) 216.00 435.00 +219.00

12月30日(五) 1,085.00 765.00 -320.00

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总 计 4,540.50 3,693.00 -847.50

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

12月26日(一) 131.00 31.50

12月27日(二) 61.00 19.50

12月28日(三) 110.00 26.00

12月29日(四) 67.00 22.00

12月30日(五) 52.00 15.00

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总 计 421.00 114.00 (完)

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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