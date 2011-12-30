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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 18:09 BJT

〔台湾货币市场〕1月提存期资金预期变化一览表

路透台北12月30日电---台湾货币市场1月提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3兆5,355.2亿台币:

       01/04 1,972.00亿

       01/05 846.50亿

       01/06 4,516.80亿

       01/07 690.00亿

       01/08 1,079.50亿

       01/09 1,191.00亿

       01/10 973.00亿

       01/11 3,982.00亿

       01/12 1,299.00亿

       01/13 4,613.30亿

       01/14 964.00亿

       01/15 1,764.60亿

       01/16 968.00亿

       01/17 422.50亿

       01/18 2,035.50亿

       01/19 895.00亿

       01/20 1,428.50亿

       01/21 595.50亿

       01/22 770.00亿

       01/23 340.00亿

       01/24 116.00亿

       01/25 233.00亿

       01/26 120.00亿

       01/27 178.00亿

       01/30 225.50亿

       01/31 1,149.00亿

       02/01 466.00亿

       02/02 902.00亿

       02/03 619.00亿

--公债本金到期及付息1,253.2225亿台币:

       01/05 100甲1期1息 8.0000亿

       01/12 99甲1期2息 7.0000亿

       01/13 100甲2期1息 13.8125亿

       01/16 97甲1期4息 17.8125亿

       01/18 89甲7期12息 31.2500亿

       01/21 重交甲10期本金 400.0000亿

       01/21 重交甲10期15息 27.6000亿

       01/21 98甲1期3息 7.0000亿

       01/22 88甲3期13息 14.1225亿

       01/26 96甲1期本金 700.0000亿

       01/26 96甲1期5息 13.12500亿

       01/28 99甲2期2息 13.50000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素: [ID:nCT0490705]

--1/6: 101/1期五年期公债发行,金额400亿台币,1月3日标售.

--1/20:101/2期20年期公债发行,金额400亿台币,1月17日标售.

--农历春节(1月22日)前通货发行.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 张雅菁

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