〔台湾货币市场〕1月提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月30日电---台湾货币市场1月提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3兆5,355.2亿台币:
01/04 1,972.00亿
01/05 846.50亿
01/06 4,516.80亿
01/07 690.00亿
01/08 1,079.50亿
01/09 1,191.00亿
01/10 973.00亿
01/11 3,982.00亿
01/12 1,299.00亿
01/13 4,613.30亿
01/14 964.00亿
01/15 1,764.60亿
01/16 968.00亿
01/17 422.50亿
01/18 2,035.50亿
01/19 895.00亿
01/20 1,428.50亿
01/21 595.50亿
01/22 770.00亿
01/23 340.00亿
01/24 116.00亿
01/25 233.00亿
01/26 120.00亿
01/27 178.00亿
01/30 225.50亿
01/31 1,149.00亿
02/01 466.00亿
02/02 902.00亿
02/03 619.00亿
--公债本金到期及付息1,253.2225亿台币:
01/05 100甲1期1息 8.0000亿
01/12 99甲1期2息 7.0000亿
01/13 100甲2期1息 13.8125亿
01/16 97甲1期4息 17.8125亿
01/18 89甲7期12息 31.2500亿
01/21 重交甲10期本金 400.0000亿
01/21 重交甲10期15息 27.6000亿
01/21 98甲1期3息 7.0000亿
01/22 88甲3期13息 14.1225亿
01/26 96甲1期本金 700.0000亿
01/26 96甲1期5息 13.12500亿
01/28 99甲2期2息 13.50000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素: [ID:nCT0490705]
--1/6: 101/1期五年期公债发行,金额400亿台币,1月3日标售.
--1/20:101/2期20年期公债发行,金额400亿台币,1月17日标售.
--农历春节(1月22日)前通货发行.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张雅菁
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。