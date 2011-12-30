版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 18:14 BJT

《外汇动态》欧元/澳元创历史新低,欧元全面走跌压力升高

1005GMT---欧元/澳元EURAUD=R在1.2718澳元附近创下历史新低,因欧元全面下跌的压力升高.

在此同时,澳元表现不俗,兑美元AUD=D4上涨0.2%至1.0155美元,全年兑美元仅贬值0.5%.(完)

--编译 张明钧;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐