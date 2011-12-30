〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,欧债危机将让欧元在新年饱嚐苦头

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月30日电---英镑周五兑普遍下跌的欧元上涨,接近11个半月高点,因外界臆测欧元区债务危机将在2012年恶化,促使投资人在今年最後一个交易日抛售欧元/英镑.
欧元兑英镑EURGBP=D4日内下跌0.4%至0.8366英镑,接近上周触及的0.8302英镑,这是1月以来首见的低点.由於多数交易商已经离场度假,汇市在清淡交投中波动加剧.
英国金融市场周五将提早收市,周一将休市.
尽管英镑兑欧元上涨,但兑美元GBP=走势挣扎;美元在2011下半年表现突出,因欧元区前景的不确定性已然引爆一波转进美元的避险潮.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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