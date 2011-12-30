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市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 18:29 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,欧债危机将让欧元在新年饱嚐苦头

路透伦敦12月30日电---英镑周五兑普遍下跌的欧元上涨,接近11个半月高点,因外界臆测欧元区债务危机将在2012年恶化,促使投资人在今年最後一个交易日抛售欧元/英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内下跌0.4%至0.8366英镑,接近上周触及的0.8302英镑,这是1月以来首见的低点.由於多数交易商已经离场度假,汇市在清淡交投中波动加剧.

英国金融市场周五将提早收市,周一将休市.

尽管英镑兑欧元上涨,但兑美元GBP=走势挣扎;美元在2011下半年表现突出,因欧元区前景的不确定性已然引爆一波转进美元的避险潮.

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