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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 18:28 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收升,受美国数据及气候疑虑提振

路透新加坡12月30日电---马来西亚毛棕榈油期货周五微升,交投清淡,美国经济数据报喜及主要生产国马来西亚大雨可能影响供给的疑虑,协助提振期货价格.

美国周四的数据指向有利的美国经济趋势,协助减轻有关经济成长放缓的疑虑,为全球金融市场注入强心剂.

尽管今日上扬,棕榈油期货今年仍创下2008年以来首次年度跌幅.今年共下跌超过16%,远逊於2010年大涨42%表现.

"最後交易日见到少量成交.交易商可能持续观望,在12月全月出口数据出炉前保持审慎态度,"马来西亚一外资交易员称.

指标3月棕榈油期货<0#FCPO:>收高0.6%,至每吨3,175马币(林吉特).

棕榈油期货成交12,308口,远低於平日的25,000口,因周末长假前夕交易商不愿建立部位.

路透技术分析师王涛持看跌观点,称棕榈油将进一步跌至3,116马币.

马来西亚气象机构警告,几个主要产区可能持续豪雨至周五.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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