〔马来西亚期市〕棕榈油期货收升,受美国数据及气候疑虑提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月30日电---马来西亚毛棕榈油期货周五微升,交投清淡,美国经济数据报喜及主要生产国马来西亚大雨可能影响供给的疑虑,协助提振期货价格.
美国周四的数据指向有利的美国经济趋势,协助减轻有关经济成长放缓的疑虑,为全球金融市场注入强心剂.
尽管今日上扬,棕榈油期货今年仍创下2008年以来首次年度跌幅.今年共下跌超过16%,远逊於2010年大涨42%表现.
"最後交易日见到少量成交.交易商可能持续观望,在12月全月出口数据出炉前保持审慎态度,"马来西亚一外资交易员称.
指标3月棕榈油期货<0#FCPO:>收高0.6%,至每吨3,175马币(林吉特).
棕榈油期货成交12,308口,远低於平日的25,000口,因周末长假前夕交易商不愿建立部位.
路透技术分析师王涛持看跌观点,称棕榈油将进一步跌至3,116马币.
马来西亚气象机构警告,几个主要产区可能持续豪雨至周五.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。