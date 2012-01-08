(重温稿)〔路透调查〕台湾12月出口增速料仍缓和,通胀率或大致保持稳定

* 公布项目:台湾12月进出口数据;消费者物价指数(CPI)

* 公布时间:CPI为1月5日(周四)当地时间下午四点(0800GMT)

贸易数据为1月9日(周一)当地时间下午四点(0800GMT)

* 路透预估如下:

贸易数据(较上年同期变动百分比,贸易收支单位为10亿美元):

预估中值 预估区间 11月 10月 受访家数

出口 +3.40 -0.2至+8.39 +1.3 +11.7 11

进口 -1.82 -6.28至+4.41 -10.4 +11.8 11

贸易收支 +2.62 +1.13至+3.8 +3.2 +3.32 11

CPI(较上年同期变动百分比)

预估中值 预估区间 11月 10月 受访家数

+1.20 +0.75至+1.7 +1.01 +1.25 12

观察重点:

台湾12月出口同比增幅或为3.4%,从11月所创的两年最低增速中略微回升.

近几个月出口前景趋暗,因欧债危机远未解决且美国经济复苏仍迟滞.

11月出口受到中国、美国和欧洲等主要市场需求萎缩的冲击,显示出亚洲主要出口国前景艰困.

至於12月,预估中值显示出口成长略微升温,部分受到中国需求趋稳的迹象提振.

汇丰/Markit台湾12月采购经理人指数(PMI)显示,台湾制造业连续第七个月呈现萎缩,但萎缩速度减缓,出口商感受到全球放缓的冲击.数据亦显示出口订单下滑的速度减慢.

韩国12月出口成长超越预估,但预期2012年成长将显着放缓.[ID:nCN1315290]

若全球经济大幅恶化,台湾可能受到重创,因其对出口的仰赖程度高於许多其他亚洲国家.

台湾电子业营收通常会在11月下滑,因全球需求放缓.宏达电(2498.TW)的11月营收较上年同期减少20%,为两年来首次较上年同期下滑.

台湾11月外销订单增幅为两年来最低,而政府预期12月可能呈现萎缩.

通货膨胀是今年稍早央行的主要忧虑所在,但近几个月来通胀已经放缓.全球需求趋弱,抑制了大宗商品价格,而政府对食用油等部分物价的控制也抑制了通膨.

11月消费者物价指数(CPI)上扬1.01%,远低於去年6月时的增长1.93%.

台湾央行在12月29日理监事会议上决议维持指标利率於1.875%不变,但多数分析师预期央行会在3月的下次会议上降息.

在出口前景趋弱下,温和的通膨表现给予央行降息的空间.

市场反应:

台湾股市.TWII和台币市场TWD=TP不太可能对上述数据做出反应.(完)