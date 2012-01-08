(重温稿)〔路透调查〕台湾12月出口增速料仍缓和,通胀率或大致保持稳定

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 公布项目:台湾12月进出口数据;消费者物价指数(CPI)
* 公布时间:CPI为1月5日(周四)当地时间下午四点(0800GMT)
贸易数据为1月9日(周一)当地时间下午四点(0800GMT)
* 路透预估如下:
贸易数据(较上年同期变动百分比,贸易收支单位为10亿美元):
预估中值 预估区间 11月 10月 受访家数
出口 +3.40 -0.2至+8.39 +1.3 +11.7 11
进口 -1.82 -6.28至+4.41 -10.4 +11.8 11
贸易收支 +2.62 +1.13至+3.8 +3.2 +3.32 11
CPI(较上年同期变动百分比)
预估中值 预估区间 11月 10月 受访家数
+1.20 +0.75至+1.7 +1.01 +1.25 12
观察重点:
台湾12月出口同比增幅或为3.4%,从11月所创的两年最低增速中略微回升.
近几个月出口前景趋暗,因欧债危机远未解决且美国经济复苏仍迟滞.
11月出口受到中国、美国和欧洲等主要市场需求萎缩的冲击,显示出亚洲主要出口国前景艰困.
至於12月,预估中值显示出口成长略微升温,部分受到中国需求趋稳的迹象提振.
汇丰/Markit台湾12月采购经理人指数(PMI)显示,台湾制造业连续第七个月呈现萎缩,但萎缩速度减缓,出口商感受到全球放缓的冲击.数据亦显示出口订单下滑的速度减慢.
韩国12月出口成长超越预估,但预期2012年成长将显着放缓.[ID:nCN1315290]
若全球经济大幅恶化,台湾可能受到重创,因其对出口的仰赖程度高於许多其他亚洲国家.
台湾电子业营收通常会在11月下滑,因全球需求放缓.宏达电(2498.TW)的11月营收较上年同期减少20%,为两年来首次较上年同期下滑.
台湾11月外销订单增幅为两年来最低,而政府预期12月可能呈现萎缩.
通货膨胀是今年稍早央行的主要忧虑所在,但近几个月来通胀已经放缓.全球需求趋弱,抑制了大宗商品价格,而政府对食用油等部分物价的控制也抑制了通膨.
11月消费者物价指数(CPI)上扬1.01%,远低於去年6月时的增长1.93%.
台湾央行在12月29日理监事会议上决议维持指标利率於1.875%不变,但多数分析师预期央行会在3月的下次会议上降息.
在出口前景趋弱下,温和的通膨表现给予央行降息的空间.
市场反应:
台湾股市.TWII和台币市场TWD=TP不太可能对上述数据做出反应.(完)
--编译 隋芬/王冠中;审校 张明钧
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