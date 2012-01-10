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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:05 BJT

〔表格〕台湾12月份主要上市柜公司业绩

路透台北1月10日电---以下为台湾12月份主要上市柜公司业绩表现一览: 

  **电子类股**
  公司                       营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%)
 *联电 (2303.TW)               81.05            0.5                 -20.4      
  日月光 (2311.TW)             55.28           -3.7                  -1.8      
  仁宝 (2324.TW)              469.70          -10.7                 -22.1      
  矽品 (2325.TW)               46.94           -3.7                  -2.7     
  华硕 (2357.TW)              245.45          -17.9                  11.6      
 *广达 (2382.TW)              910.74           -5.6                  -2.5      
  宏达电 (2498.TW)            239.25          -22.2                 -28.7      
  联咏 (3034.TW)               25.52           -9.8                 -15.4      
  联发科 (2454.TW)             45.90            1.4                 -13.4      
  力晶 5346.TWO              20.83            2.8                 -41.4       

  **其他类股** 
  公司                        营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%) 
 *长荣航 (2618.TW)             85.58            7.8                  -1.3      
  台塑 (1301.TW)              139.12           -2.3                 -15.8      
  台塑石化 (6505.TW)          647.79           -5.6                  -8.6      

  资料来源:证交所 
  附注: @表示合并数字
        *表示新增(完) 

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  --整理 张雅菁

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