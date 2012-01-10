〔表格〕台湾12月份主要上市柜公司业绩

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北1月10日电---以下为台湾12月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) *联电 (2303.TW) 81.05 0.5 -20.4 日月光 (2311.TW) 55.28 -3.7 -1.8 仁宝 (2324.TW) 469.70 -10.7 -22.1 矽品 (2325.TW) 46.94 -3.7 -2.7 华硕 (2357.TW) 245.45 -17.9 11.6 *广达 (2382.TW) 910.74 -5.6 -2.5 宏达电 (2498.TW) 239.25 -22.2 -28.7 联咏 (3034.TW) 25.52 -9.8 -15.4 联发科 (2454.TW) 45.90 1.4 -13.4 力晶 5346.TWO 20.83 2.8 -41.4 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) *长荣航 (2618.TW) 85.58 7.8 -1.3 台塑 (1301.TW) 139.12 -2.3 -15.8 台塑石化 (6505.TW) 647.79 -5.6 -8.6 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国