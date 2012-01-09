《台湾大选分析》民之所欲各见蓝绿之心,重经贸重公平孰胜出?

* 马英九擅长拓展国际空间,解决贫富差距民怨需努力

* 蔡英文精於拉拢中下阶层,两岸政策疑虑有待化解

* 选前微调诉求,马要公布幸福指数,蔡肯定九二对话精神

记者 董永年

路透台北1月9日电---得民心者,得天下.周六在台湾总统直选史上将再添上一位得民心的领导者.不论是寻求连任的国民党马英九或欲再创政党轮替的民进党蔡英文.

得民心即在位者能否使实现大同社会.比较台湾蓝绿阵营在总统大选提出的财经政策,蔡英文的两岸论述,让既得利益者"不安心",马英九的庶民经济政策,则让普罗大众"不感心".随着投票日临近,"双英"揭人之短,补己之长的选前冲刺炒至最高点.

蔡英文欲以"台湾共识",取代"九二共识",但内容空洞,引发两岸关系不稳疑虑.为取得中间选民认同,小英改口肯定两岸在1992年搁置争议,协商对话的精神,既有的各项协议都会概括承受.

至於马英九,在努力改善两岸关系之际,却坐视贫富差距扩大,为抢选票,也强调将公布"国民幸福指数".

针对双英财经政策的比较,台湾经济研究院副主任孙明德说,"国民党重视对外开放,靠贸易拉抬经济...民进党看重内部,着重解决贫富、城乡与族群差距."

"马英九的政策有利财团,蔡英文的,让民众听起来很爽."淡江大学财金系教授聂建中说.

惟台湾综合研究院所长戴肇洋指出,蔡英文的财经政策有松散之嫌."她说要兴建四万户国民住宅,但没说钱从哪来?土地哪来?财政能否负担?"

离台湾第13任总统选举仅剩五天,受亲民党主席宋楚瑜出马参选影响,现任总统马英九与民进党主席蔡英文陷入苦战.根据立场偏蓝的联合报在公布民调最後期限的资料显示,马英九获得44%支持率、蔡英文则有36%.惟政治大学预测市场研究中心在同一天公布的预测,蔡英文得票率达49.8%、马英九则为42.6%.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

参看〔背景资料〕台湾总统选举候选人财经政策一览,请点选[ID:nCT026138]

参看〔背景资料〕台海两岸交流重要里程碑及相关重大事件一览,请点选[ID:nCT026158]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**九二共识VS台湾共识**

无庸置疑,要擘画台湾经济未来远景,绝无法将两岸关系抽离开来,相关政策也自然成了"双英"交锋的主战场.

蔡英文提出"台湾共识",并主张"九二共识"不存在.希望透过民主程序,以立法及公民投票,先凝聚起台湾内部的共识,再以此共识,作为与中国谈判的基础.

不过马英九对此抨击,蔡英文至今还说不清楚"台湾共识"是什麽."哪有共识只是一个过程的?这共识你要有内容啊,没有内容人家怎麽知道你想什麽呢?"

他并警告,面对欧债危机,若再让蔡英文在两岸关系上制造冲突,将是台湾不可承受之重."犹如左右两列火车对撞,台湾是受不了的."

台湾诸多企业家也对"台湾共识"可能造成两岸关系倒退大表忧虑.长荣集团董事长张荣发乾脆表明,"台湾共识就是台独,我当然不同意."

面对强烈质疑,蔡英文修正立场称,执政後会理性务实面对中国."两岸既有的各项协议都会概括承受,不会片面改变".她也肯定两岸在1992年搁置争议,协商对话,但仍然强调台湾对九二共识没有共识.

蔡英文的核心幕僚、台湾智库董事长陈博志在接受路透专访时亦称,民进党与中国当局有畅通的资讯管道,未来执政後,双方不排除有任何的合作关系.[ID:nCT0488899]

若两岸关系生变,戴肇洋指出,ECFA(两岸经济协议)肯定停摆,与其他国家的自由贸易协定(FTA)谈判,也会因中国干预中断.

"没有中国的支持,谁敢跟你签FTA啊?"他说.

戴肇洋称,台经院并未对ECFA中断後对台湾经济的冲击做预测.不过摩根大通证券在2010年出具的研究报告或许可以参考.该机构认为,两岸签署ECFA,有助提升台湾GDP约2%,将吸引90亿美元资金流入.

但也有人认为,双英的两岸政策其实异曲同工.成功大学教授丁仁方就表示,蔡英文的"台湾共识",在逻辑上是不可能排除统一选项,就好像马英九也曾经讲过台独也是选项之一.两党立场其实是有共识的,就是台湾的未来由2,300万人民决定.

**正视社会正义**

若撇开两岸政策,其实双英在财经政策的重叠性颇高.面对欧债危机,都说要拓展多元外贸市场、扩大内需.面对贫富差距、低薪就业等问题,也都说要重视公平正义,照顾弱势族群.

针对蓝营的财经政策,台经院亚太经济合作中心执行长詹满容表示,马英九的施政主轴强调经济成长与社会正义.在两岸稳定的基础下,将继续进行ECFA後续谈判,参与东协加四等的区域性经济整合.

不过陈博志认为,国民党以追求GDP(国内生产总值)成长当作主要目标,但忽略人民的生活品质与所得分配.

"去年GDP达10.72%,但人民无感.因为每人平均支配所得与2007年的27.3万台币一样,扣掉通膨,所得反而减少."陈博志说.

戴肇洋也认为,马英九过去执政最令人不满之处,就是没有顾及社会正义.2008年上台後,搞了个赋税改革委员会,最後推出的各项减税措施中,富人及企业受惠最多,但要加税的方案,却对一般民众影响最大.

"当时行政院执意将遗产赠与税税率由50%调降至10%,要求赋改会背书...这改变成为房价飙涨的帮凶,因为当年避走海外的资金,全回来了."他说.

还好马英九在这次选举改弦易辙,除对非自用住宅交易课徵奢侈税外,也修法通过交易采时价登录,市场解读,这是为将来房地产交易采时价课税预做准备.

"(追求公平正义)有点晚,但毕竟是个开端."聂建中说.

受情势所迫,马英九也在近日宣布,从明年开始,将会要求每年公布"国民幸福指数".包括健康、环境、教育、居住、文化、就业、休假、自杀率、贫困率、平均寿命、育婴环境等,让台湾不仅有GDP等硬指标,也要有国民幸福指数的软指标.

**财团VS中小企业**

相较马英九的政策令大企业受惠,民进党则强调,台湾做为一个小型经济体,无法再以政府与银行的力量,无限地支持特定产业与大型企业.反而应该多支持有国际竞争力的中小企业,提供他们一个公平的竞争环境.

蔡英文主张,台湾必须跳脱降低成本的代工产业形态,并将零散的企业研发部门扩大为产业,政府会在初期以创投基金予以支持.

民进党并提出"在地经济"政策,陈博志表示,执政後,将筹措1,000亿台币的乡村发展基金,扶持有创意的地方产业."如此可以创造内需,增加就业机会,并降低对出口的依赖."

不过詹满容对此质疑,台湾内需市场规模太小,若政府无法为企业在国际间营造公平合理的竞争环境,他们将来就会变成其他国家的企业.

"民进党在达成社会正义理想前,这些大企业可能早已被拉下来,让台湾变成均贫的社会."她说.

参看台湾选举相关新闻,请点选[TW-VOTE-CMN]