《台湾大选分析》民之所欲各见蓝绿之心,重经贸重公平孰胜出?

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
* 马英九擅长拓展国际空间,解决贫富差距民怨需努力
* 蔡英文精於拉拢中下阶层,两岸政策疑虑有待化解
* 选前微调诉求,马要公布幸福指数,蔡肯定九二对话精神
记者 董永年
路透台北1月9日电---得民心者,得天下.周六在台湾总统直选史上将再添上一位得民心的领导者.不论是寻求连任的国民党马英九或欲再创政党轮替的民进党蔡英文.
得民心即在位者能否使实现大同社会.比较台湾蓝绿阵营在总统大选提出的财经政策,蔡英文的两岸论述,让既得利益者"不安心",马英九的庶民经济政策,则让普罗大众"不感心".随着投票日临近,"双英"揭人之短,补己之长的选前冲刺炒至最高点.
蔡英文欲以"台湾共识",取代"九二共识",但内容空洞,引发两岸关系不稳疑虑.为取得中间选民认同,小英改口肯定两岸在1992年搁置争议,协商对话的精神,既有的各项协议都会概括承受.
至於马英九,在努力改善两岸关系之际,却坐视贫富差距扩大,为抢选票,也强调将公布"国民幸福指数".
针对双英财经政策的比较,台湾经济研究院副主任孙明德说,"国民党重视对外开放,靠贸易拉抬经济...民进党看重内部,着重解决贫富、城乡与族群差距."
"马英九的政策有利财团,蔡英文的,让民众听起来很爽."淡江大学财金系教授聂建中说.
惟台湾综合研究院所长戴肇洋指出,蔡英文的财经政策有松散之嫌."她说要兴建四万户国民住宅,但没说钱从哪来?土地哪来?财政能否负担?"
离台湾第13任总统选举仅剩五天,受亲民党主席宋楚瑜出马参选影响,现任总统马英九与民进党主席蔡英文陷入苦战.根据立场偏蓝的联合报在公布民调最後期限的资料显示,马英九获得44%支持率、蔡英文则有36%.惟政治大学预测市场研究中心在同一天公布的预测,蔡英文得票率达49.8%、马英九则为42.6%.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
参看〔背景资料〕台湾总统选举候选人财经政策一览,请点选[ID:nCT026138]
参看〔背景资料〕台海两岸交流重要里程碑及相关重大事件一览,请点选[ID:nCT026158]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
**九二共识VS台湾共识**
无庸置疑,要擘画台湾经济未来远景,绝无法将两岸关系抽离开来,相关政策也自然成了"双英"交锋的主战场.
蔡英文提出"台湾共识",并主张"九二共识"不存在.希望透过民主程序,以立法及公民投票,先凝聚起台湾内部的共识,再以此共识,作为与中国谈判的基础.
不过马英九对此抨击,蔡英文至今还说不清楚"台湾共识"是什麽."哪有共识只是一个过程的?这共识你要有内容啊,没有内容人家怎麽知道你想什麽呢?"
他并警告,面对欧债危机,若再让蔡英文在两岸关系上制造冲突,将是台湾不可承受之重."犹如左右两列火车对撞,台湾是受不了的."
台湾诸多企业家也对"台湾共识"可能造成两岸关系倒退大表忧虑.长荣集团董事长张荣发乾脆表明,"台湾共识就是台独,我当然不同意."
面对强烈质疑,蔡英文修正立场称,执政後会理性务实面对中国."两岸既有的各项协议都会概括承受,不会片面改变".她也肯定两岸在1992年搁置争议,协商对话,但仍然强调台湾对九二共识没有共识.
蔡英文的核心幕僚、台湾智库董事长陈博志在接受路透专访时亦称,民进党与中国当局有畅通的资讯管道,未来执政後,双方不排除有任何的合作关系.[ID:nCT0488899]
若两岸关系生变,戴肇洋指出,ECFA(两岸经济协议)肯定停摆,与其他国家的自由贸易协定(FTA)谈判,也会因中国干预中断.
"没有中国的支持,谁敢跟你签FTA啊?"他说.
戴肇洋称,台经院并未对ECFA中断後对台湾经济的冲击做预测.不过摩根大通证券在2010年出具的研究报告或许可以参考.该机构认为,两岸签署ECFA,有助提升台湾GDP约2%,将吸引90亿美元资金流入.
但也有人认为,双英的两岸政策其实异曲同工.成功大学教授丁仁方就表示,蔡英文的"台湾共识",在逻辑上是不可能排除统一选项,就好像马英九也曾经讲过台独也是选项之一.两党立场其实是有共识的,就是台湾的未来由2,300万人民决定.
**正视社会正义**
若撇开两岸政策,其实双英在财经政策的重叠性颇高.面对欧债危机,都说要拓展多元外贸市场、扩大内需.面对贫富差距、低薪就业等问题,也都说要重视公平正义,照顾弱势族群.
针对蓝营的财经政策,台经院亚太经济合作中心执行长詹满容表示,马英九的施政主轴强调经济成长与社会正义.在两岸稳定的基础下,将继续进行ECFA後续谈判,参与东协加四等的区域性经济整合.
不过陈博志认为,国民党以追求GDP(国内生产总值)成长当作主要目标,但忽略人民的生活品质与所得分配.
"去年GDP达10.72%,但人民无感.因为每人平均支配所得与2007年的27.3万台币一样,扣掉通膨,所得反而减少."陈博志说.
戴肇洋也认为,马英九过去执政最令人不满之处,就是没有顾及社会正义.2008年上台後,搞了个赋税改革委员会,最後推出的各项减税措施中,富人及企业受惠最多,但要加税的方案,却对一般民众影响最大.
"当时行政院执意将遗产赠与税税率由50%调降至10%,要求赋改会背书...这改变成为房价飙涨的帮凶,因为当年避走海外的资金,全回来了."他说.
还好马英九在这次选举改弦易辙,除对非自用住宅交易课徵奢侈税外,也修法通过交易采时价登录,市场解读,这是为将来房地产交易采时价课税预做准备.
"(追求公平正义)有点晚,但毕竟是个开端."聂建中说.
受情势所迫,马英九也在近日宣布,从明年开始,将会要求每年公布"国民幸福指数".包括健康、环境、教育、居住、文化、就业、休假、自杀率、贫困率、平均寿命、育婴环境等,让台湾不仅有GDP等硬指标,也要有国民幸福指数的软指标.
**财团VS中小企业**
相较马英九的政策令大企业受惠,民进党则强调,台湾做为一个小型经济体,无法再以政府与银行的力量,无限地支持特定产业与大型企业.反而应该多支持有国际竞争力的中小企业,提供他们一个公平的竞争环境.
蔡英文主张,台湾必须跳脱降低成本的代工产业形态,并将零散的企业研发部门扩大为产业,政府会在初期以创投基金予以支持.
民进党并提出"在地经济"政策,陈博志表示,执政後,将筹措1,000亿台币的乡村发展基金,扶持有创意的地方产业."如此可以创造内需,增加就业机会,并降低对出口的依赖."
不过詹满容对此质疑,台湾内需市场规模太小,若政府无法为企业在国际间营造公平合理的竞争环境,他们将来就会变成其他国家的企业.
"民进党在达成社会正义理想前,这些大企业可能早已被拉下来,让台湾变成均贫的社会."她说.
参看台湾选举相关新闻,请点选[TW-VOTE-CMN]
--集体采写 高洁如/张雅菁;审校 杨淑祯
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。