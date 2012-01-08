〔货币市场〕Libor下滑,但有担保债券发售增加或再迫其回升

路透纽约1月6日电---银行取得美元融资的成本周五在逾一个月来首次下降,但部分分析师担心,有担保债券销售的增加可能迫使美元融资利率回升.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)从周四的0.58250%降至0.58150%.该利率自7月以来已上升一倍以上.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=跌至1.288%,为4月以来最低,已从7月所及1.615%的两年高位下降.

"Euribor下滑,意味最疲弱的银行业者现在也稍稍回稳."法国巴黎银行驻纽约利率策略师Mary Beth Fisher称."如果Libor持稳或是下降,那将意味处於最高水准的信贷条件开始翻转."

但可能令Libor利率再度上升的一项不利指标是,银行出售的有资产担保债券数量庞大.那些债券有资产支持,且通常持有最高信贷评级,使其能以较低的收益率出售.

数量庞大的这类债券发行或反映投资者仍不愿持有无担保债券.

"如果欧元区的银行将大量百分比的负债从优先无担保债券转至有担保债券,那麽欧元区金融业的无担保债券利差可能会面临新的压力."Fisher称.

"那可能导致三个月Libor和其他短天期无担保利率受压升高,因较长期优先无担保债券利差走阔."(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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