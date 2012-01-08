《美股一周展望》企业财报陆续登场,焦点料转回美国基本面

路透纽约1月6日电---美国股市走势已从近期与欧元的关联偏离,新的一周美国企业财报季的登场,可能使投资人的关注点由欧洲转回美国基本面.

股市的交投在秋季期间都与欧元一致,双双皆因欧元区的重大事件而遭遇剧烈震荡.

在投资者将初窥美国企业第四季业绩之际,那样的趋势或正改变.

美国铝业(Alcoa)(AA.N)料於周一收盘後公布业绩,等於非正式地揭开美国财报季序幕.摩根大通(JPM.N)财报预定周五出炉,但随後几周才会有更大量的标准普尔500.SPX企业公布财报.

"我想本月我们或将脱离先前模式,看到美国市场随美国基本面交投,而不是跟着欧元走势做出反应."D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson表示.

"我认为(美元)利差交易将暂停,而且将暂停一阵子."

标准普尔500 E-mini期货ESc1和欧元EUR=间之前亦步亦趋的连动关系已经退去.该关联的22日移动平均显示两者走势几乎已无关联.

尽管市场将从企业财报中找寻欧债危机对海外销售影响的证据,但业绩应也会将众人更多的焦点拉回美国经济已迈向复苏的事实.

周五公布的美国就业报告再度暗示复苏正积蓄动能,12月非农就业岗位增加,失业率降至8.5%的近三年低位.

据汤森路透数据,标普500企业第四季获利料较上年同期增长7.8%.但该数字低於7月1日所预估的增长17.6%.

"我们将需要良好、强劲的正面财报消息来提振三大股指摆脱目前的交投区间."Dickson说."它们都遭遇一些上档阻力,需要有基本面消息来推升."

标准普尔500指数去年几近收平,即便多数策略师原预估可上涨.

该指数一直无法突破10月底所及的收盘高位1,285点.

美国股市在新年第一周收高,因美国经济数据多半乐观,抵销挥之不去的欧元区疑虑影响.道琼工业指数.DJI首周上涨1.2%,标普500指数.SPX升1.6%,而Nasdaq指数.IXIC则涨升2.7%.

下周美国将公布的经济数据包括零售销售和消费者信心.

**仍关心意大利和西班牙标债**

纵使焦点在企业财报,投资人下周仍将关注意大利和西班牙的公债标售.

这两国的标债被视为对费力挣扎欧元区国家在新的一年的首个重大融资考验.意大利2012年前四个月的债券票息及赎回规模达1,000亿欧元.

"最後,市场发展仍朝向检验(欧洲央行)是否不愿担任最後贷款者.我不知道检验会进行到那种程度,但我认为会的."Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称.

在企业财报方面,标准普尔500的所有10个类别企业自7月以来均调降获利预估,原材料和金融两个领域所受的打击最大.根据7月的预估,金融业预计第四季增长36.6%,但据汤森路透数据,最新的预估仅成长10.1%.

Calvert Investment Management股票首席投资长Natalie Trunow表示,她自秋天以来一直超配美国股票,并正考虑将资金转移至一些较小型和中型的个股.

"就美国企业获利的影响而言,美国的额外正面动能可抵销欧洲的额外负面动能."她说.

"今年大型股可能让出一些领导地位,因为美国经济继续获得动能,而小型股开始受惠於这种加速动能."(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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