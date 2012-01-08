〔全球汇市〕投机客最近一周减持美元多仓,欧元净空仓创新高--CFTC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约1月6日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客减持美元多头仓位,但对欧元空头的押注升至纪录高位.
1月3日止当周,美元净多头仓位降至157.1亿美元,前一周净多头仓位为203.5亿美元.
在此同时,欧元净空头仓位增至创记录的138,909口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月3日当周 12月27日当周
多头仓位 72,986 52,691
空头仓位 16,505 30,106
净仓位 56,481 22,585
欧元(125,000欧元为1口)
1月3日当周 12月27日当周
多头仓位 40,441 45,183
空头仓位 179,350 173,062
净仓位 -138,909 -127,879
英镑(62,500英镑为1口)
1月3日当周 12月27日当周
多头仓位 27,832 25,465
空头仓位 59,731 54,637
净仓位 -31,899 -29,172
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月3日当周 12月27日当周
多头仓位 3,787 3,829
空头仓位 16,142 14,627
净仓位 -12,355 -10,798
加元(100,000加元为1口)
1月3日当周 12月27日当周
多头仓位 27,665 28,132
空头仓位 51,036 49,944
净仓位 -23,371 -21,812
澳元(100,000澳元为1口)
1月3日当周 12月27日当周
多头仓位 70,268 60,302
空头仓位 23,731 27,665
净仓位 46,537 32,637
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月3日当周 12月27日当周
多头仓位 7,857 6,571
空头仓位 5,421 5,166
净仓位 2,436 1,405
(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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