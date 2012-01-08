〔全球汇市〕投机客最近一周减持美元多仓,欧元净空仓创新高--CFTC

路透纽约1月6日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客减持美元多头仓位,但对欧元空头的押注升至纪录高位.

1月3日止当周,美元净多头仓位降至157.1亿美元,前一周净多头仓位为203.5亿美元.

在此同时,欧元净空头仓位增至创记录的138,909口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月3日当周 12月27日当周

多头仓位 72,986 52,691

空头仓位 16,505 30,106

净仓位 56,481 22,585

欧元(125,000欧元为1口)

1月3日当周 12月27日当周

多头仓位 40,441 45,183

空头仓位 179,350 173,062

净仓位 -138,909 -127,879

英镑(62,500英镑为1口)

1月3日当周 12月27日当周

多头仓位 27,832 25,465

空头仓位 59,731 54,637

净仓位 -31,899 -29,172

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月3日当周 12月27日当周

多头仓位 3,787 3,829

空头仓位 16,142 14,627

净仓位 -12,355 -10,798

加元(100,000加元为1口)

1月3日当周 12月27日当周

多头仓位 27,665 28,132

空头仓位 51,036 49,944

净仓位 -23,371 -21,812

澳元(100,000澳元为1口)

1月3日当周 12月27日当周

多头仓位 70,268 60,302

空头仓位 23,731 27,665

净仓位 46,537 32,637

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月3日当周 12月27日当周

多头仓位 7,857 6,571

空头仓位 5,421 5,166

净仓位 2,436 1,405

(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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