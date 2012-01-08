《综述》美国12月就业增温且失业率降至近三年低点,复苏显添动力

* 12月非农就业岗位增加20万个

* 民间部门就业岗位增加21.2万个;政府部门减少1.2万

* 12月失业率从11月的8.7%降至8.5%

* 数据证实美国经济复苏巩固

路透华盛顿1月6日电---美国12月就业增长加速,失业率降至8.5%的近三年低点,成为迄今为止经济复苏正增添动力的最强证据.

劳工部周五公布,12月非农就业岗位增加20万个,为三个月来最大增幅,且高於分析师预期的增加15万个.

12月失业率也由11月修正後的8.7%降至2009年2月以来最低水准,这对可能将连任之途系於就业市场形势的美国总统奥巴马而言,是令人振奋的迹象.

"就业市场正在痊愈,但离恢复之前丧失的岗位还有很长的路.我们或许接近自给式增加的转折点了."Mesirow Financial首席经济分析师Diane Swonk称.

近几周来一连串优於预期的美国数据凸显了美国复苏与欧洲的对照.外界普遍认为欧洲经济正在衰退.

但在金融市场,欧债危机的疑虑仍使美国就业数据的利多影响相形见绌.美国公债价格受避险买盘扶助上涨.

美元兑欧元升至近16个月高点.

几位角逐共和党总统候选提名资格的候选人曾强烈谴责奥巴马的经济政策,称其造成的伤害多於提供的助益.

然而最新的经济迹象在政治上或提供奥巴马一些保护.

去年美国经济增加160万个岗位,为2006年以来最高;而在2009年10月曾至10%高峰的失业率,过去四个月就降低0.6个百分点.

奥巴马表示乐见最新的就业报告,并敦促国会将一项两个月的薪资税减税措施延长至整个2012年,以助维持复苏.

"我们正在正确的方向进展.在国会返回开会时,应会将中产阶级减税的措施延长至今年底,以确保目前的复苏继续进展."他说.

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**恢复旧观还有漫长道路**

工作岗位仍比衰退前水准少了610万个,若以12月的就业增速计算,约还要两年半才能恢复那些岗位.每个空缺职位约有4.3个失业人口申请.

上月天气意外温和,扶助令建筑业就业岗位大增.递送服务岗位也大幅增加,劳工部将此归因於假期季节线上购物强劲.

但那部分的岗位1月或会丧失,失业率也可能上升,因此前放弃求职的美国人被吸引着回到劳动力市场.

失业率下降主因聘雇强劲.劳动力仅温和缩减.

12月广义失业率由11月的15.6%降至15.2%的近三年低点.所谓广义失业率,涵盖了希望工作但已停止求职者、及兼职工作但希望找到更多工作者.

然整体来说,目前约有2,370万美国人处於失业或是未充分就业状态.

由於就业市场仍远称不上健全,加上欧债危机未解、伊朗的紧绷形势有可能推高油价,因此美国经济仍面临棘手的阻力.

**美联储仍起到重要作用**

分析师预期,在去年第四季料以一年半最快步伐扩张後,今年初经济复苏将稍有拉回.

尽管就业数据或略抑制了进一步放宽货币政策的可能,但不稳固的前景意味美国联邦储备理事会(美联储)推出第三轮资产购买计画仍是可能选项.

"美联储将观察此种改善趋势凝聚动能的更多可信证据."德国商业银行驻纽约首席经济分析师Anthony Karydakis称.

纽约联邦储备银行总裁杜德利周五暗示美联储仍倾向买入更多债券,以拉低借款成本.他并称复苏"缓慢得令人泄气",且失业率也"高得让人不能接受".

"我相信继续评估我们是否可提供更多宽松(政策)是适当的."杜德利说.

**政府部门岗位减少造成拖累**

12月所有非农就业岗位的增长都来自民间部门岗位增加.12月民间部门就业岗位增加21.2万个,为三个月来最多.

但政府部门岗位减少1.2万个,其中多数是因地方政府裁员.然而政府部门工作岗位减少的速度正在缓和,因部分的州经过多年处於赤字後,收入出现增长.

2011年全年民间部门岗位增加190万个,政府部门岗位减少28万个.按行业细分,几个11月岗位减少的行业,12月工作岗位都反弹至五个月高点.

12月建筑业就业岗位增加1.7万个,因天气温和使新房屋工程破土增加.11月为减少1.2万个.

12月运输和仓储业岗位增加5.02万个.其中多数是因递送信差行业岗位增加4.2万个,反映假期季线上购物投递的增加.

12月制造业工作岗位增加2.3万个,为7月以来最大幅增加.去年制造业岗位增加22.5万个,为1997年以来首次维持增长.

但零售业方面表现疲弱,12月零售业岗位增幅放缓至2.79万个,此前在11月因业者为繁忙的假期购物季做准备而有大幅增加.

而12月临时服务岗位减少7,500个,11月为增加1.12万个.临时服务岗位预示着未来聘雇情形.

12月平均时薪仅小增0.04美元,显示多数新增岗位都属薪资较低的岗位.

这暗示消费者支出可能遭遇麻烦,不过也显示没有通胀压力.

"若要让支出加速,企业就需加速加薪.但企业上调薪资的意愿并不高."Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示.(完)