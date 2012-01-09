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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 08:41 BJT

〔表格〕澳洲11月经季节调整後零售销售持平前月,低於市场预估

路透悉尼1月9日电---澳洲统计局周一公布,澳洲11月经季节调整後零售销售较前月持平,低於路透预估的增长0.3%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 11月 10月 较前月变动(%) 2010年11月

(经季节调整) 20.93 20.93 持平 20.31 (完)

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--编译 张若琪;审校 张涛

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