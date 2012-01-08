〔韩国数据〕12月PPI按年增幅降至4.3%的15个月低位

路透首尔1月9日电---韩国央行周一公布的数据显示,韩国12月生产者物价按年增幅连续第四个月下降,至15个月低位,暗示消费者通胀在未来几个月将放缓.

央行数据显示,12月生产者物价指数(PPI)较上年同期升4.3%,比11月的升幅5.1%放缓,且是2010年9月升幅4.0%以来最低.

近期公布的数据显示,韩国12月消费者物价指数持稳於11月且高出央行目标,超乎市场预期并引发有关通胀将居高不下的担忧,即便是经济正在降温.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

12月 11月 12月 11月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.2 -0.2 4.3 5.1

主要类别

农渔林产品 4.4 2.0 -0.2 -0.8

工业产品 -0.1 -0.5 5.3 6.7

电力,自来水,燃气 2.6 -0.4 12.0 9.2

服务业 -0.1 -0.2 1.1 1.2

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)

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