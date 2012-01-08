〔韩国数据〕12月PPI按年增幅降至4.3%的15个月低位

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透首尔1月9日电---韩国央行周一公布的数据显示,韩国12月生产者物价按年增幅连续第四个月下降,至15个月低位,暗示消费者通胀在未来几个月将放缓.
央行数据显示,12月生产者物价指数(PPI)较上年同期升4.3%,比11月的升幅5.1%放缓,且是2010年9月升幅4.0%以来最低.
近期公布的数据显示,韩国12月消费者物价指数持稳於11月且高出央行目标,超乎市场预期并引发有关通胀将居高不下的担忧,即便是经济正在降温.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
12月 11月 12月 11月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI 0.2 -0.2 4.3 5.1
主要类别
农渔林产品 4.4 2.0 -0.2 -0.8
工业产品 -0.1 -0.5 5.3 6.7
电力,自来水,燃气 2.6 -0.4 12.0 9.2
服务业 -0.1 -0.2 1.1 1.2
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)
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--编译 戴素萍;审校 吴云凌
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