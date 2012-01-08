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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 07:22 BJT

〔欧元区经济〕希腊若未获得"大量"融资,应退出欧元区--捷克央行总裁

路透1月8日电---捷克央行总裁Miroslav Singer接受报纸专访时表示,希腊应当退出欧元区并使其新货币贬值,除非欧洲愿意提供"大量"融资.

Singer对Hospodarske Noviny日报称,欧洲应把注意力放在帮助可能需要资本重组的银行业,以及那些能够解决的问题上,而不是年复一年地专注于在欧洲经济中的比重仅占2%的希腊.

"如果各方没有意愿通过欧洲救助基金给予希腊大量融资,我认为除了希腊脱离欧元区,并使其新的货币大幅贬值外,没有其他的解决办法."该专访将在周一发表.

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