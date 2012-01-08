〔欧元区经济〕希腊若未获得"大量"融资,应退出欧元区--捷克央行总裁

路透1月8日电---捷克央行总裁Miroslav Singer接受报纸专访时表示,希腊应当退出欧元区并使其新货币贬值,除非欧洲愿意提供"大量"融资.

Singer对Hospodarske Noviny日报称,欧洲应把注意力放在帮助可能需要资本重组的银行业,以及那些能够解决的问题上,而不是年复一年地专注于在欧洲经济中的比重仅占2%的希腊.