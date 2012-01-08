〔欧元区政经〕意大利总理蒙堤称,莫让危机处理的分歧升高为严重分裂

路透巴黎1月6日电---意大利总理蒙堤周五警告欧盟,勿让主权债务危机处理的意见不一爆发为区内严重的分裂.

"我认为主要危险在於人民与各成员国间的了解不足,欧洲北部和南部间,新旧成员国间又升起歧见,且有可能是极大的分歧."他在巴黎一场会议中说.

蒙堤表示,欧洲各机构必须有足够的方法来消除国际投资者对欧元可靠性的疑虑.

他也再度呼吁欧盟,不要忽视刺激经济成长的政策,即便其仍继续努力控制公共财政.

蒙堤重申,意大利在2013年前达到平衡预算的进展不错,不含利息支付可望实现5%的基本盈余.(完)