〔欧元区政经〕意大利总理蒙堤称,莫让危机处理的分歧升高为严重分裂

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透巴黎1月6日电---意大利总理蒙堤周五警告欧盟,勿让主权债务危机处理的意见不一爆发为区内严重的分裂.
"我认为主要危险在於人民与各成员国间的了解不足,欧洲北部和南部间,新旧成员国间又升起歧见,且有可能是极大的分歧."他在巴黎一场会议中说.
蒙堤表示,欧洲各机构必须有足够的方法来消除国际投资者对欧元可靠性的疑虑.
他也再度呼吁欧盟,不要忽视刺激经济成长的政策,即便其仍继续努力控制公共财政.
蒙堤重申,意大利在2013年前达到平衡预算的进展不错,不含利息支付可望实现5%的基本盈余.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。