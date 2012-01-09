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市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 09:10 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行紧急融资动用减少,惟存款仍创纪录

路透法兰克福1月6日电---欧元区一家银行可能很快倒闭的担忧在周五有所消退,因银行业者向欧洲央行紧急融资的金额大幅下滑,但在欧洲央行的隔夜存款仍创纪录,显示货币市场仍部分冻结.

银行业者的紧急隔夜贷款不到20亿欧元,为11月底以来首见.

欧洲央行的隔夜融资利率为1.75%,然其常规再融资操作的利率则为1.0%.

除了2010年中因银行业者迎接欧洲央行首次一年期贷款而出现技术性攀升外,在通常资金紧张的年末期间,对欧洲央行紧急资金的拆借数量自雷曼兄弟破产以来首度超过170亿欧元.

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