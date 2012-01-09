《焦点人物》宋楚瑜古稀之年再次角逐台湾总统大位,争取第三势力话语权

* 古稀之年第三度角逐台湾总统大选

* 若能藉此确保亲民党不至於泡沫化,已算收获

* 国民党担忧其瓜分泛蓝选票

记者 张雅菁/斯坦丁

路透台北1月9日电---被部分媒体喻为"大内高手"的宋楚瑜,已是第三度角逐台湾总统大选,并以年近古稀之身提出要给人民第三个更好选择;不过在台湾两党政治格局成型下,若能藉此确保所代表的亲民党不至於泡沫化,已可算是他参选的最大收获.

但在国民党眼中,他的参选却被视为"搅局、捣蛋",因为瓜分泛蓝选票带来的後果,很可能是重演2000年他退出国民党自行参选,导致国民党丢掉迁台後50年政权的恶梦.

"民主是什麽,第一主权在民不在政党,第二做不好下台,换有能力的人来做,如果连这基本坚持与民主价值都没有,都姑负这些民众对你的期待的话,还算是个政治人物吗?"宋楚瑜在去年12月代表亲民党投入选战後接受电视专访时称.

现在69岁,宋楚瑜是台湾政坛的老面孔.他在2000年以无党藉的身份参选总统,2004年则是代表他成立的亲民党参选副总统,与代表国民党的连战搭挡.曾任台湾省省长,管辖"领土"几乎等同总统的他,也曾在2006年降格参选台北市长,但都无功而返.

而此次在民调上尽管居於劣势,甚至屡屡被质疑会否参选到底,弃保议题流言四起,宋楚瑜却显得老神在在.当"双英"在电视辩论会上火力瞄准对方,仅偶尔"顺便"问问站在中间的宋楚瑜的看法,宋楚瑜还是可以自顾左右开弓.

他此次选战路线明确,喊出"蓝绿放两边,人民摆中间'的口号,目标锁定"三中"--中产阶级、中小企业、中低收入,以为升斗小民(平民百姓)发声为主轴,欲藉由中间选民的支持打出血路.

在两岸统独光谱上倾向终级统一的宋楚瑜,此次在两岸议题上亦表明以"维持现状,遵守中华民国宪法"为原则,同样试图走中间路线.

只是这群中间选民却也是同属泛蓝阵营--国民党的马英九,能否顺利连任的重要命脉.在2008年以超高人气大赢民进党17个百分点选票的马英九,在上周选前最後公布的民调中,仅以3-8个百分点领先民进党的蔡英文.

作为台湾第一任也是最後一任民选省长,宋楚瑜曾自豪地说,为了挖掘人民苦楚,省长任内走过台湾的里程可以绕地球六圈.事实上,期间所打下的勤政形象与地方人脉,的确成为他能在政坛打滚多年的丰沛政治资产,也是屡次披上战袍的重要後盾.

回顾2000年五组人马同时角逐时,脱党参选的宋楚瑜以36.84%的得票率输给民进党陈水扁的39.30%,那一年代表国民党的连战得票率为23.10%.泛蓝的分裂,意外促成台湾首次政党轮替,蓝绿变天.

而2004年泛蓝阵营--国民党与亲民党合体参选,在投票日前夕一场争议性的枪击案下,连战与宋楚瑜最终以不到三万票败北,民进党的陈水扁与吕秀莲再次连任.

1942年出生於湖南省湘潭县的他,幼年时随父母与国民政府迁台,拥有美国加州大学柏克莱分校政治学硕士、美国天主教大学图书

馆学硕士、美国乔治城大学政治学博士等学历.政治历程则是由担任蒋经国的英文翻译展开之後扶摇直上的仕途.

宋楚瑜还曾任行政院新闻局局长兼政府发言人,是国民党里第一个以台湾话、客家话及原住民语与选民交心的政治人物,而他也堪称台湾政界最常在媒体镜头前落泪的代表性人物之一.(完)

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