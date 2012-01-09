〔标题新闻〕印尼农业部称2011年毛棕榈油出口降至1,940万吨,产出增为2,251万吨

中原期货：大连铁矿石期约延续强势，郑糖等待突破
铁矿石1705合约之前经历38个交易日的高位收缩整理后，期价于上周放量突破再创该合约的新高。指标上，均线系统呈现扩张开口状态预示涨势加速中。MACD指标快慢线在0轴上发散运行，柱状线加长显示涨势延续。形态上，收缩三角形突破，稍作回踩，后市延续概率较大。放量突破，回踩买进，上涨目标幅度将以三角形最宽幅度向突破点映射。
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铁矿石1705合约之前经历38个交易日的高位收缩整理后，期价于上周放量突破再创该合约的新高。指标上，均线系统呈现扩张开口状态预示涨势加速中。MACD指标快慢线在0轴上发散运行，柱状线加长显示涨势延续。形态上，收缩三角形突破，稍作回踩，后市延续概率较大。放量突破，回踩买进，上涨目标幅度将以三角形最宽幅度向突破点映射。
* 美元在三周半高位附近徘徊，之前叶伦在国会作证 * 美国今日稍晚将公布CPI和零售销售数据 * 法国政治风险令欧元承压 路透东京2月15日 - 美元周三维持在高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在两日国会作证期间暗示，美国将加速升息。 叶伦向参议院金融委员会表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，不过由于特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性，她也表示需要谨慎。 叶伦发表讲话之后，美元指数 周二涨至三周半高位101.38。该指数最新涨0.1%至101.27。 “投资者并未料到叶伦会如此强硬，因此美元上涨，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 “没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲弱，否则3月升息是很有可能的，”Sera称。 美国利率期货 显示，交易员认为2017年升息三次的可能性为20%左右，高于周一的不到10%。 鉴于2007-09年的衰退已结束，
当前，从供给端来看，嘉能可仍未决定复产，新增矿山产能无法弥补世纪矿等矿山关闭的产能，因此国际锌矿山供应将继续短缺。国内北方矿山季节性减产，进口锌矿也出现大幅下降，原料短缺仍将制约炼厂产能释放。从需求端来看，2016年汽车产、销量快速增长，2017年下游补库需求较为旺盛。虽然房地产市场降温，但是基建投资增速有望维持高位。在国家政策利好下，PPP投资逐渐增多，有望成为重要需求增长点。基本面继续向好，沪锌仍有上涨空间。