〔标题新闻〕印尼农业部称2011年毛棕榈油出口降至1,940万吨,产出增为2,251万吨

《全球汇市》美元维持高位受叶伦鹰派言论提振，市场关注美通胀数据

* 美元在三周半高位附近徘徊，之前叶伦在国会作证 * 美国今日稍晚将公布CPI和零售销售数据 * 法国政治风险令欧元承压 路透东京2月15日 - 美元周三维持在高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在两日国会作证期间暗示，美国将加速升息。 叶伦向参议院金融委员会表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，不过由于特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性，她也表示需要谨慎。 叶伦发表讲话之后，美元指数 周二涨至三周半高位101.38。该指数最新涨0.1%至101.27。 “投资者并未料到叶伦会如此强硬，因此美元上涨，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 “没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲弱，否则3月升息是很有可能的，”Sera称。 美国利率期货 显示，交易员认为2017年升息三次的可能性为20%左右，高于周一的不到10%。 鉴于2007-09年的衰退已结束，