《专题新闻快速浏览》--台湾总统大选进入倒数第四天****

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
欲取得相关消息,请点击括号内代码,可提取该新闻标题.再点击该标题即可阅读内文, 最长可撷取380天内的新闻. 得民心者,得天下.台湾第13任总统在选战空前拉锯下即将在周六(14日)出炉.不论是寻 求连任的国民党马英九、欲再创政党轮替的民进党蔡英文或第三势力--宋楚瑜. 此外,同日投票的国会选举,选情亦诡谲难辨,最新的蓝绿版图变化将攸关新政府是否再 陷入朝小野大的政治纷局. ---------------------------------主要新闻--------------------------------------- 《台湾大选分析》民之所欲各见蓝绿之心,重经贸重公平孰胜出? [ID:nCT0496295] 《台湾大选焦点》选战空前拉锯,总统大位谁来坐10天后见分晓 [ID:nCT0494023] 《两岸旅游特写》大选日未至观光业先降温,周六大选结果料定乾坤 [ID:nCT0496597] 《特写》台湾总统大选战情紧绷却低调,"三只小猪"力战"平安福" [ID:nCT0494085] 《焦点人物》马英九连任路的罩门,要求更多社会公平 [ID:nCT0491617] 《焦点人物》宋楚瑜古稀之年再次角逐台湾总统大位,争取第三势力话语权 [ID:nCT0496499] 〔路透调查〕台湾总统大选为股市明年短期变数,欧债和中国情势更为关键 [ID:nCT0425242] 〔路透专访〕民进党两岸政策不僵固,执政後将优先提振内需--智库负责人 [ID:nCT0488899] 〔台湾政经〕企业家多数支持国民党总统选候人的两岸及经济政策--调查 [ID:nCT0491499] ---------------------------------相关新闻------------------------------------- 〔两岸关系〕台湾首提和平协议时间表,但需民意支持等三项前提 [ID:nCT0406748] 〔两岸金融〕台湾官员称两岸金融交流未因选举因素"冷处理" [ID:nCT0409364] 〔专栏节选〕下一任总统的饭碗不好捧!--今周刊「老谢开讲」 [ID:nCT0491623] 〔台湾政经〕总统选战内政议题成攻防重点,金融市场或观望 [ID:nCT0433623] 〔台湾政经〕民进党推蔡英文为总统候选人,"双英对决"格局确立 [ID:nCT0433367] ----------------------------------相关背景----------------------------------- 〔背景资料〕台湾总统选举候选人财经政策一览 [ID:nCT0426138] 〔背景资料〕台湾1996-2008年历任总统直接民选得票率 [ID:nCN1318648] 〔背景资料〕台海两岸交流重要里程碑及相关重大事件一览 [ID:nCT0426158] 〔背景资料〕台湾五大直辖市选举结果一览 [ID:nCT0345604] ---------------------------------其它消息--------------------------------------- *央行相关新闻..........................................................[CEN-CMN] *股市新闻..............................................................[STX-CMN] *债市新闻..............................................................[DBT-CMN] *汇市新闻..............................................................[FRX-CMN] *经济数据/宏观经济...........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN] -------------------------------------------------------------------------------- 参看台湾大选相关新闻,请点选[TW-VOTE-CMN] --整理 张雅菁;审校 杨淑祯 如果您在读取查看上述报导时遇到︰「资料无法提供」(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 北京客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r