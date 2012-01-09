《专题新闻快速浏览》--台湾总统大选进入倒数第四天****

欲取得相关消息,请点击括号内代码,可提取该新闻标题.再点击该标题即可阅读内文, 最长可撷取380天内的新闻. 得民心者,得天下.台湾第13任总统在选战空前拉锯下即将在周六(14日)出炉.不论是寻 求连任的国民党马英九、欲再创政党轮替的民进党蔡英文或第三势力--宋楚瑜. 此外,同日投票的国会选举,选情亦诡谲难辨,最新的蓝绿版图变化将攸关新政府是否再 陷入朝小野大的政治纷局. ---------------------------------主要新闻--------------------------------------- 《台湾大选分析》民之所欲各见蓝绿之心,重经贸重公平孰胜出? [ID:nCT0496295] 《台湾大选焦点》选战空前拉锯,总统大位谁来坐10天后见分晓 [ID:nCT0494023] 《两岸旅游特写》大选日未至观光业先降温,周六大选结果料定乾坤 [ID:nCT0496597] 《特写》台湾总统大选战情紧绷却低调,"三只小猪"力战"平安福" [ID:nCT0494085] 《焦点人物》马英九连任路的罩门,要求更多社会公平 [ID:nCT0491617] 《焦点人物》宋楚瑜古稀之年再次角逐台湾总统大位,争取第三势力话语权 [ID:nCT0496499] 〔路透调查〕台湾总统大选为股市明年短期变数,欧债和中国情势更为关键 [ID:nCT0425242] 〔路透专访〕民进党两岸政策不僵固,执政後将优先提振内需--智库负责人 [ID:nCT0488899] 〔台湾政经〕企业家多数支持国民党总统选候人的两岸及经济政策--调查 [ID:nCT0491499] ---------------------------------相关新闻------------------------------------- 〔两岸关系〕台湾首提和平协议时间表,但需民意支持等三项前提 [ID:nCT0406748] 〔两岸金融〕台湾官员称两岸金融交流未因选举因素"冷处理" [ID:nCT0409364] 〔专栏节选〕下一任总统的饭碗不好捧!--今周刊「老谢开讲」 [ID:nCT0491623] 〔台湾政经〕总统选战内政议题成攻防重点,金融市场或观望 [ID:nCT0433623] 〔台湾政经〕民进党推蔡英文为总统候选人,"双英对决"格局确立 [ID:nCT0433367] ----------------------------------相关背景----------------------------------- 〔背景资料〕台湾总统选举候选人财经政策一览 [ID:nCT0426138] 〔背景资料〕台湾1996-2008年历任总统直接民选得票率 [ID:nCN1318648] 〔背景资料〕台海两岸交流重要里程碑及相关重大事件一览 [ID:nCT0426158] 〔背景资料〕台湾五大直辖市选举结果一览 [ID:nCT0345604] ---------------------------------其它消息--------------------------------------- *央行相关新闻..........................................................[CEN-CMN] *股市新闻..............................................................[STX-CMN] *债市新闻..............................................................[DBT-CMN] *汇市新闻..............................................................[FRX-CMN] *经济数据/宏观经济...........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN] -------------------------------------------------------------------------------- 参看台湾大选相关新闻,请点选[TW-VOTE-CMN] --整理 张雅菁;审校 杨淑祯 如果您在读取查看上述报导时遇到︰「资料无法提供」(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 北京客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616