《两岸旅游特写》大选日未至观光业先降温,周六大选结果料定乾坤

作者 李文科

路透台北1月9日电--距离周六(14日)台湾大选日还有五天,岛内观光业却已提前感受到了大选的冲击.

人潮鼎沸的台北士林夜市,商家依然给力叫卖以吸引大陆游客的关注,"快来买青蛙下蛋哦,到了大陆就吃不到啦".而在这表面热闹的背後,一向受陆客亲睐的台北中正纪念堂和台北故宫博物院的工作人员却在慨叹:最近大陆旅行团明显少了,陆客(大陆游客)少了很多.

两岸旅游业人士均表示,陆客变少的最直接原因就是台湾大选.中国大陆具有赴台旅行资格的旅行社和台北的知名旅行社都证实,台湾大选期间,大幅赴台旅行团的数量的确大幅减少,不过1月14日直选结束後尤其是农历新年回乡高峰过後,就会逐步恢复.

台湾大选因素带来的旅游冷风仅是短期效应.长远来看,两岸旅游业互相开放应该是大趋势,而大选结果将左右两岸观光业的温度.

"有一个观察点是14号(台湾大选)的结果到底是什麽,"凤凰国际旅行社总经理廖文澄告诉路透,"这个不是观光的议题,但对观光的影响是首当其冲的."

他强调,若是政策延续,两岸旅游观光业的开放肯定将加速,而若大选结果生变,则两岸旅游业将遭遇黑暗期,旅游业会出现一定程度的恐慌和停滞.

此前媒体援引台湾当局主计处估计,2010年赴台的大陆游客对台湾经济增长率贡献为0.28个百分点,带来收入达20.6亿美元(约618亿新台币),超过台湾整体餐饮业两个月的营业额.而自2010年起,大陆游客已经超过蝉联40多年来台旅次第一名的日本,成为第一,约占台湾观光客的1/3.

当前欧债危机阴霾和全球经济复苏缓慢的背景下,观光业被当作是促消费以拖住经济下滑步伐的关键手段之一.台湾行政院稍早预估2012年的来台观光客数量将同比增长一成达到660万人次,其中陆客数量要冲击200万人次.

廖文澄坦言,要达到上述观光客的目标,陆客来台是非常重要的一部分, "如果没有陆客,一年100-200万人从哪里来,去年(陆客占所有观光客的比例)已经超过1/3,所以基本上来讲是一定要靠陆客. "

在此次大选民调中居於前两位的竞选人之一马英九,自2008年当选台湾总统以来,在两岸经贸往来上迈开大步,同时在开放陆客来台旅游,以及双方定点常态包机等亦推出多项措施.不论在官方或民间,双方交流均日益频繁. [ID:nCT0426158]

而另一位竞选人蔡英文,在其十年政纲中指出,中国观光客来台,应以提升台湾多数国民的整体收益为目标,并应在台湾观光资源可承受的范围内为之,不能排挤其他国际观光客的客源.

台湾陆委会主席赖幸媛稍早称,两岸间接合作协议(ECFA)後续的协商目前仍积极态度在进行之中,但两岸制度化协商是在两岸关系和环的前提下进行,若再次出现政党轮替,两岸协商的进度可能会出现不稳定的状况.

**公开的秘密:大选**

对於大陆游客而言,语言没有障碍,同样的文化传承,还有着丰盛的美食诱惑和宝岛的神秘吸引力,台湾正成为很多大陆民众最新旅游目的地的优选,但台湾2012年的大选正在影响着这股热潮.

北京游客小英选择在2012年元旦前结束台湾自由行,"这麽多年都不让去,所以台湾自由行一开通,我就想去了......当然也会担心大选的影响,所以就尽量早点去."

小英的担心不是没有道理.大陆具有赴台游资格的华东某旅行社的工作人员告诉路透,起初只是接到口头通知,要求赴台旅行团1月4-16日暂停发团,但後来略有放松,改为"只要证件办好就可以赴台游",不过赴台游证件就会相对难办.

"这一期间的大陆赴台游客肯定锐减,"上述旅游社人士称,大选期间,该旅行社几乎没有发往台湾的旅行团,以前报名的团队游大多延期,而等大选过後就会逐步恢复.

而廖文澄则认为,台湾大选影响航班供应量也是陆客在这一期间无法赴台的原因之一,因台商回台投票亦会挤压舱位,不过,就他观察而言,上海的旅行团队大多并没有受到太大影响,而其它大陆地区的团队则大多延期.

"陆客来台人少应该有可能是大选因素,这是公开的秘密......机会的排挤也有可能,投票也是重要的一环,台商多了,(航班上的)位置就没了."廖文澄称.

"我们宁可相信是机票供应量的排挤问题,"他强调,14号之後,尤其是到1月底,陆客赴台游应该就陆续恢复.

不过,台湾旅游业界忧虑,大选存在的变数令两岸旅游的前景增添不确定性.部分台湾的旅游企业亦暂时停摆,要待大选结果出来後再做未来规划.

**观望大选结果**

尽管业界人士普遍认为,大陆和台湾的互通往来以及进一步开放已经成为不可逆转的趋势,但短期来看,台湾大选的结果将对两岸关系产生直接影响,并最终左右两岸观光业的进程.

"两岸之间互相融合,进一步开放已经是一种趋势,无论大选的结果如何都不会出现倒退......金融业是这样,旅游观光业也是这样."台湾证券交易所的一位高层如是说.

廖文澄亦持类似的观点,他认为,总体来讲,将来还是会走到两岸进一步开放的正常轨道上,但不排除大选存在变数令两岸要走一些弯路,而两岸观光业或将产生一定程度的停滞,并需要重新磨合.

旗下拥有威斯汀酒店等多元化产业的六福旅游集团目前接待的陆客数量只有10%,接待的日本游客占比更多,但集团总管理处行销协理刘春豪则期望,大陆赴台自由行的进一步放开,从而令集团业务能更上层楼.

谈及大选对观光业的影响,他强调,大选对观光业的大环境都会有影响,目前都在观望, "其实哪一个总统当选(对观光业影响)目前做预估也还太早,要看当选後的情况,比如说组阁的内阁、施政策略等."

他并认为,无需太在意目前大选期间的选举语言,而即使大选结果对两岸旅游观光业产生不良影响,应该也会到2013年才会体现出来,因为一个新的政策出来到最後产生实质性的影响会需要时间.

但廖文澄认为影响现在就已经开始显现.在他看来,若当前两岸关系延续,两岸进一步开放无疑会加速,两岸观光业亦将升温,否则,肯定会出现至少六个月的停滞期,然後再开始新的磨合,两岸观光业势必面临短期冲击.

他解释称,因为从选举结束到新领导人在例行的5月20日上台会有四个月的空窗期,而若政策不明,很多企业的投资和项目前景亦无法定夺,两岸观光业至少没办法往上加温.

"(台湾)旅游业基本上是支持延续,这是一定的,14号的结果会决定一切."他称,"对观光业来说,如果大选有变,那对於观光业来说是绝对的伤害,有人用'浩劫'这两个字来形容."(完)

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