〔台湾央行〕共发行3,315亿台币存单,发行余额增加354.5亿

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透台北1月9日电---台湾央行周一表示,今日共发行3,315亿台币存单,相较存单到期金额2,960.5亿,存单发行余额增加354.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期2,075亿台币,利率为0.87%;91天期205亿台币,利率为0.93%;182天期35亿台币,利率为1.05%.另外,今日发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币.
央行上周五共发行4,113亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,860.55亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为负141亿台币,至周日累计超额准备为负336亿台币,加计前期1%的超额准备为547亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。