版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 16:52 BJT

〔台湾央行〕共发行3,315亿台币存单,发行余额增加354.5亿

路透台北1月9日电---台湾央行周一表示,今日共发行3,315亿台币存单,相较存单到期金额2,960.5亿,存单发行余额增加354.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期2,075亿台币,利率为0.87%;91天期205亿台币,利率为0.93%;182天期35亿台币,利率为1.05%.另外,今日发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币.

央行上周五共发行4,113亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,860.55亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为负141亿台币,至周日累计超额准备为负336亿台币,加计前期1%的超额准备为547亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐