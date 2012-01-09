〔台湾债市〕殖利率受空头回补带动收跌,选前短线操作为宜

路透台北1月9日电---台湾债市主要殖利率周一普遍收跌.因欧债危机重燃抵销美国非农数据强劲的影响,台股亦呈下跌走势,激励债市殖利率纷纷走低.不过,总统大选、农历春节长假在即,市场观望气氛浓厚.

交易商指出,台股疲弱令空单回补,各期券中尤以五年券101/1跌幅最深并收在日低,因其放空成本低,成为市场短线抛补的主要标的,目前於得标成本1.0%以上,投资买盘进场承接的意愿强烈.

"上周泡水的人今天都解套,尾盘还有人出来追低,"一位证券商交易员称.

另一券商交易人士则表示,本周六(14日)即是总统选举投票,市场充斥不确定性因素,交投略为保守;惟无论大选结果为何,带给台债影响属短期,未来主要仍受全球经济前景所牵动,在景气落底之前,殖利率走低的大趋势应不至於改变.

多项消息令欧洲疑虑加剧,包括匈牙利债信评等被降至垃圾级,及德国周刊(Der Spiegel)周六报导称,国际货币基金组织(IMF)正在对希腊整顿公共财政和降低债务的能力失去信心.[ID:nCN1324982]

台湾股市周一收跌0.39%,加权股价指数.TWII下跌27.47点至7,093.04.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO -1.25 0.8000 *0.8000-0.8025 1.0

5 101/1 A01101=TWO -1.70 0.9800 0.9800-0.9958 216.0

10 100/9 A00109=TWO -0.85 1.2945 1.2935-1.3035 35.0

20 101/2 A01102=TWO +0.05 1.7700 1.7670-1.7700 2.0

* 表创该券交易以来殖利率日低纪录

有银行人士表示,目前整体市场缺乏做空题材,若放空就非常容易被轧空,但利率逢低也有交易商要出脱部位,大体不脱区间盘整格局;料越接近春节前恐有越多人退场观望,交易量可能又会日渐清淡.

"利率上档不易,下档有人会想要出,"一位银行交易员说.

今年农历除夕落在1月22日,债市交易至1月18日(周三)止,1月30日(周一)新春开红盘.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2945

5 101/1 A01101=TWO 0.9800

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)