〔台湾债市〕殖利率受空头回补带动收跌,选前短线操作为宜

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透台北1月9日电---台湾债市主要殖利率周一普遍收跌.因欧债危机重燃抵销美国非农数据强劲的影响,台股亦呈下跌走势,激励债市殖利率纷纷走低.不过,总统大选、农历春节长假在即,市场观望气氛浓厚.
交易商指出,台股疲弱令空单回补,各期券中尤以五年券101/1跌幅最深并收在日低,因其放空成本低,成为市场短线抛补的主要标的,目前於得标成本1.0%以上,投资买盘进场承接的意愿强烈.
"上周泡水的人今天都解套,尾盘还有人出来追低,"一位证券商交易员称.
另一券商交易人士则表示,本周六(14日)即是总统选举投票,市场充斥不确定性因素,交投略为保守;惟无论大选结果为何,带给台债影响属短期,未来主要仍受全球经济前景所牵动,在景气落底之前,殖利率走低的大趋势应不至於改变.
多项消息令欧洲疑虑加剧,包括匈牙利债信评等被降至垃圾级,及德国周刊(Der Spiegel)周六报导称,国际货币基金组织(IMF)正在对希腊整顿公共财政和降低债务的能力失去信心.[ID:nCN1324982]
台湾股市周一收跌0.39%,加权股价指数.TWII下跌27.47点至7,093.04.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3 A01103=TWO -1.25 0.8000 *0.8000-0.8025 1.0
5 101/1 A01101=TWO -1.70 0.9800 0.9800-0.9958 216.0
10 100/9 A00109=TWO -0.85 1.2945 1.2935-1.3035 35.0
20 101/2 A01102=TWO +0.05 1.7700 1.7670-1.7700 2.0
* 表创该券交易以来殖利率日低纪录
有银行人士表示,目前整体市场缺乏做空题材,若放空就非常容易被轧空,但利率逢低也有交易商要出脱部位,大体不脱区间盘整格局;料越接近春节前恐有越多人退场观望,交易量可能又会日渐清淡.
"利率上档不易,下档有人会想要出,"一位银行交易员说.
今年农历除夕落在1月22日,债市交易至1月18日(周三)止,1月30日(周一)新春开红盘.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2945
5 101/1 A01101=TWO 0.9800
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 李盈蒨; 审校 董永年/杨淑祯
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r