〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本债市：公债小跌，追随美债在叶伦国会作证后的跌势

路透东京2月15日 - 日本公债周三大多小幅下跌，追随美债跌势，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦之前在国会作证的基调比很多人预计的更鹰派。 早盘交易结束时，指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.095%；10年期日本公债期货 持平报149.86。 美债收益率周二跳升，此前叶伦称，等待太久升息不明智。 日本央行在周三的购债操作中，欲买进4,000亿日圆剩余期限1-3年的公债，4,200亿日圆剩余期限在3-5年券种，以及4,500亿日圆5-10年内到期的公债。 “今日市场波动很小，已经回归到近几个月的常态，”欧洲一资产管理公司驻东京的固定收益基金经理称。 收益率曲线略变陡。短债强劲依旧，因外资需求稳定并且供应不足。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价