《即时观点4》台湾12月出口逊於预期,欧元区情势为央行动向关键

路透台北1月9日电---台湾财政部周一公布,12月出口金额较上年同期成长0.6%,逊於市场预估的成长3.4%.仍为2009年10月衰退4.6%以来最差表现.

12月进口则较上年同期衰退2.7%,亦逊於市场预期的衰退1.82%.12月贸易收支为顺差23.2亿美元,上月为顺差32亿美元.

台湾12月出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退2.9%,对美国微幅成长0.9%,欧洲则是衰退14.8%;上月分别为衰退2.5%、3.1%以及21.9%

以2011年全年来看,出口较上年成长12.3%,进口则是成长12.1%.

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**市场评论**

--永丰银行总经分析师SCOTT CHEN:

我们预估成长2%,已经是保守的了,结果数据比这还差.目前看来,亚洲主要还是受到欧洲的影响,特别是出口导向的国家,例如中国,台湾,韩国及新加坡.

第一季是传统淡季,所以这一季我们都保守看待.这些国家是否下修GDP预估,将视欧元区危机是否触底而定.许多人认为这时间点会从第一季延後到第二季.

许多台湾出口厂商及企业的信心还是疲弱,而这也将损及进口.

--渣打银行经济分析师符铭财

台湾科技产品出口多少受到泰国水患的影响.12月出口较上月呈现下滑2%,相较11月时的较上月下滑11%,逐月跌幅已见趋稳.

第一季是对美国出口的传统淡季,而今年也是同样情况.中国尚未见到农历新年的影响,不过已公布的PMI指数已透露台湾第一季对中国的出口可能改善的迹象.

经济不乏在第一季触底的可能性,端视欧元区债务危机是否解决.现在要说央行第一季会不会降息,还嫌太早.

--MOODY'S ANALYTICS驻悉尼经济分析师KATRINA ELL:

12月出口连续第二个月几乎没有成长,由於全球需求迟滞而且以消化库存为主,对外出口正承压.先行指标--外销订单显示,未来几个月出口仍将维持疲弱.

但往乐观看,台湾电子产业大幅依赖美国需求,而近期数据显示美国经济复苏正加温中,这对台湾出口前景是个好消息.

--日盛证券分析师 曾馨玉:

12月出口成长率符合我们的预期,因中国PMI指数在11月创下33个月新低,12月虽反弹,但只是反映新年效应.欧元区也持续疲弱,已连续四个月在50之下,唯一较佳的是美国,但我们也视为传统旺季的反映.预估今年上半年仍将维持出口低度成长的预期,单月可能因欧债问题恶化出现衰退,全年出口约仅成长5%,受此影响,预期央行很有可能在第一季就降息.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘微升4分,报30.205.

--台股加权股价指数.TWII收低0.39%至7,093.04点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处11月下旬将今年经济成长率由4.56%下修至4.51%.今年海关出口金额预估年增率将达13.26%;进口年增率将达13.41%.

--主计处预测2012年全年经济成长率为4.19%,出口年成长率为5.27%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区. (完)

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