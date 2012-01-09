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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 16:12 BJT

〔表格〕台湾12月出口较上年同期微增0.6%,逊於预期

路透台北1月9日电---台湾财政部周一公布,12月出口金额较上年同期成长0.6%,逊於市场预估的成长3.4%.

12月进口则较上年同期衰退2.7%,亦逊於市场预期的衰退1.82%.12月贸易收支为顺差23.2亿美元,上月为顺差32亿美元.

台湾12月出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退2.9%,对美国微幅成长0.9%,欧洲则是衰退14.8%;上月分别为衰退2.5%、3.1%以及21.9%

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI

2011年

12月 +0.6 -2.7 +23.2

11月 +1.3 -10.4 +32.0

10月 +11.7 +11.8 +33.2

9月 +9.9 +10.8 +17.8

8月 +7.2 +6.4 +26.3

7月 +17.6 +14.0 +33.4

6月 +10.8 +12.5 +13.8

5月 +9.5 +19.3 +12.2

4月 +24.6 +25.7 +29.6

3月 +16.7 +16.7 +17.7

2月 +27.3 +28.7 +9.2

1月 +16.6 +22.0r +18.8

2010年

12月 +19.1 +21.4 +16.1

11月 +21.8 +33.8 +4.1

10月 +21.9 +27.9 +29.8

9月 +17.5 +25.0 +17.7

8月 +26.6 +28.0 +22.6

7月 +38.5 +42.7 +21.6

6月 +34.1 +40.4 +14.0

5月 +57.9 +71.4 +32.5

4月 +47.8 +52.6 +25.5

3月 +50.1 +80.3 +15.0

2月 +32.6 +45.8 +8.997

1月 +75.8 +115.5-r +24.9

注: r为修正值. (完)

参看台湾进出口数据新闻,请点选[TW/TRDCN]

参看台湾经济数据相关报导,请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯

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