〔表格〕台湾12月出口较上年同期微增0.6%,逊於预期

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透台北1月9日电---台湾财政部周一公布,12月出口金额较上年同期成长0.6%,逊於市场预估的成长3.4%.
12月进口则较上年同期衰退2.7%,亦逊於市场预期的衰退1.82%.12月贸易收支为顺差23.2亿美元,上月为顺差32亿美元.
台湾12月出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退2.9%,对美国微幅成长0.9%,欧洲则是衰退14.8%;上月分别为衰退2.5%、3.1%以及21.9%
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2011年
12月 +0.6 -2.7 +23.2
11月 +1.3 -10.4 +32.0
10月 +11.7 +11.8 +33.2
9月 +9.9 +10.8 +17.8
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
2010年
12月 +19.1 +21.4 +16.1
11月 +21.8 +33.8 +4.1
10月 +21.9 +27.9 +29.8
9月 +17.5 +25.0 +17.7
8月 +26.6 +28.0 +22.6
7月 +38.5 +42.7 +21.6
6月 +34.1 +40.4 +14.0
5月 +57.9 +71.4 +32.5
4月 +47.8 +52.6 +25.5
3月 +50.1 +80.3 +15.0
2月 +32.6 +45.8 +8.997
1月 +75.8 +115.5-r +24.9
注: r为修正值. (完)
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--记者 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯
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