《英国央行焦点》欧元危机久拖不决,英国央行恐扩大量化宽松因应

* 量化宽松对备受打击的经济所能发挥的效应,英国央行难以评估

* 英国央行可能在上半年买进英国公债

* 欧元区债务乱局让政策难以预期

* 买进英国公债以外资产的可能性不高,除非出现危机

记者 David Milliken 编译 张明钧/田建华/丁琦

路透伦敦1月9日电---前英国央行货币政策委员会(MPC)委员古哈德表示,英国央行2012年得要"恳求上苍",这可不能完全以玩笑话视之.

英国央行今年无疑地得需要幸运之神站在同一阵线,央行正试图藉由延续"量化宽松政策",利用新印行的钞票买进数以十亿英镑计的英国政府公债,以渡过欧元区债务危机冲击.

确实,量化宽松是一个相对新奇的政策,其成功关键有更多是取决於大众信心,尽管英国央行部分人士可能不愿承认是如此.经济学家对於量化宽松提振经济成长及就业的效应看法分歧,而这场辩论可能数年之後都辩不出个真理.

但现任伦敦政经学院(LSE)教授的古哈德及多数其他经济学家认为,英国央行将会维持其处於历史低点的超低利率政策,且至少今年上半年会扩大买进英国公债.

路透上周进行的调查结果显示,分析师平均预期英国央行买进英国公债规模,将从当前承诺的2,750亿英镑上调至3,500亿英镑.

"英国央行的说法是,若量化宽松没有充分发挥作用,央行将会扩大施行规模.央行认为这项政策有些实益,且副作用不大,因此若其效力低於以往,他们应该只要加大赌注就好."古哈德向路透表示.

英国经济的确是需要人推一把.英国央行预估英国经济2012年多数时间的成长幅度将只有0.8%,其他人士则认为恐陷入衰退.

然而关於量化宽松效力的证据却是好坏不一.英国央行在2009年3月至2010年2月间实施第一轮的量化宽松,买进2,000亿英镑英国公债,去年10月则是实施新一轮的量化宽松计画,在四个月内买进750亿英镑公债.

英国央行去年9月在一份报告中指出,第一轮量化宽松让国内生产总值(GDP)增加1.5-2.0%,不过决策人士承认这只是一个初步估算.

做为各国央行人士论坛的国际清算银行(BIS)的看法则较为保守.BIS上月估算量化宽松政策对政府公债收益率(殖利率)及经济成长的效应,还不到英国央行研究数字的三分之一.

**效果并不确定**

多数分析师认可,尽管英国政府债台高筑,最新一轮量化宽松仍帮助压低英国公债收益率至纪录低位,不过资金逃离欧元区可能是更大的因素.

争议更大的问题是,公债收益率下降能将其他经济部门的融资成本压低多少.

英国央行认为,量化宽松具有一种"投资组合效应".藉由压低公债的报酬率,可以促使投资者将资金投入回报较高的资产,如股票和公司债,从而推动对实体经济的投资.

调研公司4CAST的分析师声称本周稍早看到这样的迹象.英国央行数据显示,截至11月的三个月,外资净买入英国公债380亿英镑,而英国投资者卖出400亿英镑--这个数字高於第一轮量化宽松期间的总和.

4CAST表示,"(这)显示此次英国央行的'投资组合替代效应'效果更好."

其他分析师质疑这样的趋势能够持续.古哈德提醒称,厌恶风险的投资者或更愿意持有现金.其他分析师称,第二轮化宽松没什麽新意,且不像第一轮量化宽松时,美联储也祭出同样动作.

另外也有人担心,量化宽松主要效果是提升通胀胜过提升经济成长.在某些时候,这并不是什麽问题,比如在2009年,当时真正的担忧是全球陷入通缩.

而当前情势有所不同.英国通胀率仅略低於三年高位5.2%.英国央行的预估是,明年这个时候通胀率可以跌到2%下方,因2011年英国上调销售税和能源价格的效应消退,再加上经济增长疲弱的影响.不过这还不一定.

英国央行首席经济学家戴尔是央行货币政策委员会(MPC)立场较强硬的委员之一,他说过,在没有明确迹象显示经济迟滞压低物价之前,他可能不放心扩大量化宽松.

**缺乏其他选择**

尽管英国财政大臣奥斯本多次示意央行为其11月29日宣布的"信贷宽松"政策提供金融火力支持,但英国央行却不为所动.

英国央行总裁金恩反对将民间部门的风险带入自身的资产负债表,并明确表示,若政府希望这样做,应该发行更多公债来为该计划融资,而英国央行也会通过量化宽松计划间接购买.

"他们把自己逼入无可作为的墙角,"古哈德指出,不过他也表示,要找到让英国央行大量购买的合适民间资产,并非易事.

若英国央行需要骤然扩大量化宽松的购买规模,例如在欧元区危机最糟糕情形出现时用来提振市场信心,就会造成问题.英国央行12月政策会议上,决策官员已承认欧债危机的风险.

在4月开始的新财年中,英国计划发行1,789亿英镑公债.野村分析师Philip Rush表示,每季度750亿英镑的购债规模,可能会很快让央行发现投资者不愿意卖出.

"如果欧元区情势恶化,我认为MPC将需要考虑购买其他资产,"他表示,目前不在购买名单上的通胀保值公债可能会成为首选.

"在那之後,央行应该会倾向促使政府提供更多(财政)刺激措施,从而使央行有更多公债可买,"他并称.(完)