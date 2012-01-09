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市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 16:18 BJT

《外汇动态》据传欧元兑美元在1.2750-80有卖压

0801GMT--欧元兑美元EUR=轧空上涨,已经清除亚洲银行间当日的停损单,降低整体市场偏空的程度.但整体人气应会持续偏空.据传在1.2750-80间有卖盘.

对於那些认为解决欧元区问题进展有限的人士而言,作空欧元是既定的立场.

乐观人士认为,让欧元区恢复秩序仍意味着区内经济将大幅回档,这将需要弱势欧元来带动一些出口成长.(完)

--编译 张明钧;审校

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