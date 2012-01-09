〔台湾货币市场〕资金宽松短率持稳,年关前紧俏现象尚未出现

* 央行委托代收资金量近乎减半,目前尚无紧缩迹象

* 短票发行量淡,银行间交易仍显供给紧张

记者 李文科

路透台北1月9日电---台湾银行间短期利率周一持稳.由於刚进入本提存期初,且央行有意维持市场资金宽松水位,银行买票热度不减.虽然目前尚未有农历春节前资金紧俏迹象,但随着年关到来,资金趋紧只是时间问题.

市场人士指出,资金比较宽松,外商银行的资金更是充裕,而央行今天委托大型金融机构代为拆入隔夜资金的量较上周水准几乎减半,业者估计央行有意将市场资金维持在相对宽松水位,以令银行库现能从容应对下周换新钞以及农历新年假期的自动提款机(ATM)提领之需.

市场人士并认为,农历年前资金紧缩发酵一般提前一周左右,不过考虑到央行微调资金水位,且需求无动力,利率水准估计会基本持稳或者仅小幅走升.

"库存现金造成积数压力,所以不能再拿钱(拆入)这状况要等到民众来提钱,让库存现金下来,周转金就可以拿了,"一位公股银行的人士称.

本地时间16:24时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日在0.401%;区间在0.299-0.730%,同上日.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.740.

央行此前表示,将自1月17-20日共四个营业日在各大金融机构共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.

按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).

今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.

**短票供不应求**

短票方面,交易商指出,周一发票量不多,难以满足充裕的市场资金需求.虽然年前落点的短票比较受欢迎,但综合评估市场风险後,票券商会尽量找落点在年後的资金,年前落点的更多是以买断为主.

票券商并预计,本周四以及周五,资金面或会有反转迹象出现,因此票券商更倾向稳健平安的操作,并会密切关注各家银行库存现金的兑领状况.

银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.86%,基本同上日,落点在农历年後的部份可成交到0.86%.

今日央行存单到期为2,960.5亿台币,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1.38兆台币,除周一2,960.5亿外,以後依次为周二973亿、周三3,982亿、周四1,299亿、周五4,613.3亿;紧接着农历年前该周则是总共到期8,478亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正後,上周五当日超额准备为负141亿台币,至周日累计超额准备为负336亿台币,加计前期1%的超额准备为547亿台币.

**公债RP利率持平**

台湾债市同业附买回(RP)利率不变.今日场内并无明显紧缩因数,整体资金供给较上周五宽裕;不过,年前通货发行将逐步发酵,料下半周市况可能趋紧.

资金调度人士指出,目前市场资金尚称充裕,投信、寿险和一般企业仍有余钱流入,交易商以到期续作为主,新做找钱也不难.他们并表示,若央行持续营造农历年关前资金宽裕的环境,届时即便面临资金需求高峰,RP利率应不至大幅走升.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

另外,交易商统计,周三有台积电(2330.TW)公司债发行,金额170亿台币.(完)