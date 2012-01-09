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市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 16:37 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,兑欧元持平

路透苏黎世1月9日电---瑞郎兑美元周一小涨,兑欧元持平.欧元略微收复失地,此前受欧元区周末的负面新闻拖累下跌.

媒体报导进一步引发了对希腊整顿财政与清偿债务能力的质疑;另外,投资人也观望本周稍後西班牙和意大利的公债标售,标债被视作对投资人向欧洲受困国进一步投资意愿的重大测试.

瑞郎兑美元收复跌幅,稍早一度触及11个月低点.瑞士信贷分析师在研究报告中说,欧元兑美元疲软料将推高美元兑瑞郎.

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