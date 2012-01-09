〔台湾汇市〕台币/美元收升4分创一个月来高位,年关抛汇需求浮现

路透台北1月9日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值4分,续创一个月来高位.年关需求逐渐浮现,出口商抛汇力道偏强,加之寿险和外商有美元卖盘进场,接连推升台币走势,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点折价幅度亦同步加深.

汇银人士表示,盘中不时见到央行站在美元买方,以缓和台币走势.另外,本周六(14日)即将举行总统大选投票,市场观望气氛浓厚,在外资无大举进出之下,台币走势与国际汇价脱钩,回归实质抛补所带动,明日交投区间先看30.1-30.3元间.

"进口商不多,加上出口商有年关需求,行情就容易走单边,"一位本地银行交易人士称.

台币/美元前次收盘高位出现在2011年12月8日,报30.179元.

台湾加权指数.TWII周一下跌0.39%,报7,093.04点;外资及陆资在台股买超3.83亿台币,结束连续三日卖超,上交易日修正後为卖超31.82亿.[ID:nCT0496687]

多数新兴亚洲货币周一下跌,投资者回补美元和欧元空仓,因市场认为欧元超卖.亚洲货币料继续疲弱,因欧债担忧再次升温.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.205 30.245 30.190-30.300 30.300 5.43 6.38

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.190 30.220 30.190-30.245 30.230 2.43 3.10

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.040/-0.030

美元/台币六个月期 -0.270/-0.240 -0.220/-0.190

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