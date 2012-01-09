〔台湾汇市〕台币/美元收升4分创一个月来高位,年关抛汇需求浮现

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透台北1月9日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值4分,续创一个月来高位.年关需求逐渐浮现,出口商抛汇力道偏强,加之寿险和外商有美元卖盘进场,接连推升台币走势,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点折价幅度亦同步加深.
汇银人士表示,盘中不时见到央行站在美元买方,以缓和台币走势.另外,本周六(14日)即将举行总统大选投票,市场观望气氛浓厚,在外资无大举进出之下,台币走势与国际汇价脱钩,回归实质抛补所带动,明日交投区间先看30.1-30.3元间.
"进口商不多,加上出口商有年关需求,行情就容易走单边,"一位本地银行交易人士称.
台币/美元前次收盘高位出现在2011年12月8日,报30.179元.
台湾加权指数.TWII周一下跌0.39%,报7,093.04点;外资及陆资在台股买超3.83亿台币,结束连续三日卖超,上交易日修正後为卖超31.82亿.[ID:nCT0496687]
多数新兴亚洲货币周一下跌,投资者回补美元和欧元空仓,因市场认为欧元超卖.亚洲货币料继续疲弱,因欧债担忧再次升温.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.205 30.245 30.190-30.300 30.300 5.43 6.38
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.190 30.220 30.190-30.245 30.230 2.43 3.10
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.040/-0.030
美元/台币六个月期 -0.270/-0.240 -0.220/-0.190
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r