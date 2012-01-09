《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月9日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在上周的四个交易日内大跌0.03美元,收在2011年低位1.2860美元下方,在15个月低位处交投.从今日开盘看来,需在小时图上进行些许短线整理,或将回弹至1.2760/1.2820(上波跌势的23.6%及38.2%回档位).

我们认为反弹之势仍将疲弱且依旧偏空.初步目标为1.2530/88,即2010年8月低位兼2010-2011年走势的78.6%回档位.中长期目标为200个月均线切入位1.2083美元.

日线图上的相对强弱指标(RSI)尚未确认这波跌势,亦未出现背离现象.动向指标(DMI)及慢性随机指标均偏空.在涨势仍受1.3015/1.3077(轨道及上周高位)压制下,市场仍直接面临卖压威胁.

英镑/美元:上周在55日均线切入位前止步且遭逢卖压.本周我们仍然看空.汇价在1.5345的短线轨道及1.5363/47的2010年及2011年12月低位构筑底部,短期内或将自此展开反弹.涨势若在五个月阻力线1.5739及55日均线切入位1.5717处受阻,则我们仍将看空.

初步目标为2011年10月低位1.5272,其下为2008-2011年升势的1.5135.尽管其可守住初步的测试,但我们认为中长线而言仍将失守.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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